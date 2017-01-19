Felipe Caicedo şoku

19 Ocak 2017 14:47

Antalyaspor 'un transfer listesinde yer alan ve büyük ölçüde anlaştığı belirtilen Felipe Caicedo' nun Türkiye'ye gelmekten vazgeçtiği belirtildi.

AS gazetesinde yer alan habere göre; Ekvadorlu golcü Caicedo , Antalyaspor'dan gelen teklifi reddetti. Bunun sebebi ise yıldız golcünün İspanya'da oynamaya devam etmek istemesi...

Kendisine Çin'den de teklifler geldiği belirtilen Caicedo 'nun ailesiyle birlikte İspanya'da yaşamaya devam etmek istemesinden kaynaklı olarak gelen tekliflere sırt çevirdiği aktarıldı.