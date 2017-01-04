04 Ocak 2017, Çarşamba
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Federer'den şok veda!

Eski dünya 1 numaralarından İsviçreli tenisçi Roger Federer, Hopman Kupası'nda karşılaştığı 19 yaşındaki Alman Alexander Zverev'e 2-1 mağlup oldu.


04 Ocak 2017 17:18


Avustralya'nın Perth kentinde düzenlenen ve ülke takımlarının mücadele ettiği Hopman Kupası'nda Almanya ile İsviçre arasında tek erkekler maçı yapıldı.

Dünya sıralamasında 24'üncülükte bulunan Zverev, tek erkeklerde 17 grand slam şampiyonluğuna sahip Federer'i 2 saat 30 dakika süren ve tüm setleri "tie-break"e giden mücadelede 7-6, 6-7 ve 7-6'lık sonuçlarla 2-1 mağlup etti.

Son yıllarda birçok sakatlık sorunu yaşayan 35 yaşındaki Federer, geçen yıl temmuz ayında uzun bir rehabilitasyon sürecine ihtiyaç duyması gerekçesiyle sezonun kalanında mücadele edemeyeceğini açıklamıştı.

Yaklaşık 6 ay kortlardan uzak kalan ve dünya sıralamasında 16'ncı basamağa kadar gerileyen İsviçreli sporcu, sakatlık sürecinin ardından Hopman Kupası'nda çıktığı ilk maçında Büyük Britanyalı Dan Evans'ı yenmişti. Federer, partneri Belinda Bencic ile karışık çiftler maçını da kazanmayı başarmıştı.

Etiket: Tenis, Federer



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