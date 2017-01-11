Fedakar Ersan'da karar Güneş'in

11 Ocak 2017 10:52

Çin'de yıllık 4 milyon euro kazanmasına rağmen "Her türlü fedakârlığı yaparım. Geri dönmek istiyorum" diyen Ersan Gülüm'de son karar; Şenol Güneş'in... Kadroyu daraltmak isteyen tecrübeli hoca, "Alınsın" derse, iş bitecek.

MATEJ Mitrovic'in alınmasıyla Beşiktaş'ın stoper transferini kapattığı düşünülüyordu. Ama önceki gün Siyah-Beyazlı yönetime çok uzaklardan bir telefon geldi. Arayan Ersan Gülüm'dü... Geçen sezonun devre arasında Çin ekibi Hebei China'ya 7 milyon euro bonservis bedeliyle giden tecrübeli yıldız, Beşiktaş'a geri dönmek istediğini yönetime iletti. "Siyah-Beyazlı formayla şampiyonluk yaşamak istiyorum" diyen Ersan Adem Gülüm'ün bu teklifi sonrası yöneticiler şoke oldu.

8 MiLYON EUROYU BIRAKIP, GELİYOR

29 yaşındaki stopere "Tabii ki seni kadroda görmek isteriz... Ama şartları konuşmamız gerek. Hocamızın da ne diyeceği önemli" cevabı verildi. Hebei China'dan yıllık 4 milyon euro alan Ersan Gülüm, "Her türlü fedakârlığı yapmaya hazırım. Bonservisimi de sorun etmeyin. Ben onu da hallederim" dedi. Çin ekibi ile iki yıllık daha kontratı olan tecrübeli stoper, alacağı 8 milyon euroya karşılık bonservisini istedi. Hebei China yöneticilerinin bunu kabul etmemesi halinde hemen 1.5 yıllık kiralama formülü devreye girecek.

BJK FORMASIYLA 126 MAÇA ÇIKTI

Yönetim ise tecrübeli stoperin transferi konusunda kararı Şenol Güneş'e bıraktı. Şu anda Kartal'ın kadrosunda beş stoper bulunuyor. Rekabet için kadroyu daraltmayı düşünen tecrübeli hoca, Ersan Gülüm'ün alınmasına "Onay" verirse, görüşmeler başlayacak. Siyah-Beyazlı formayı altı sezon giyen ve 126 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu, rakip ağları 3 kez sarsarken, 2 de asist yaptı.

BONSERVİSİMİ ALMADIM!..

ERSAN Gülüm, Ajansspor'a konuştu: "Henüz bir şey belli değil. Bu nedenle net bir şey söyleyemem. Henüz kulübümle sözleşmemi feshetmiş değilim. Beşiktaş'a transferim birkaç içinde belli olur. Şimdiden bir şey söylemem yanlış."