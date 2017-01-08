08 Ocak 2017, Pazar
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Fatih Terim hakkında şok sözler!

Galatasaray'ın eski futbolcularından Frank de Boer, A Milli Takımımızın teknik direktörü Fatih Terim hakkında şoke eden sözler sarf etti. Son olarak Inter'i çalıştıran Hollandalı teknik adam, verdiği bir röportajda "Çalıştığım teknik adamlardan hep bir şeyler öğrendim Terim'den ise nasıl oynanılmayacağını öğrendim" diye konuştu.


08 Ocak 2017 11:25

Galatasaray'ın eski futbolcularından Frank de Boer, sarı kırmızılılarda oynadığı dönemde takımın başında bulunan Fatih Terim hakkında şoke eden sözler sarf etti.

Hollandalı teknik adam verdiği özel bir röportaj esnasında, "Hiddink, Rijkaard, Advocaat bunlardan bir şeyler öğrendim. Fatih Terim'den de bir şeyler öğrendim. Futbolun nasıl öğrenmemesi gerektiğini öğrendim. O da bir nevi öğrenmek sayılır" diye konuştu.

'TAM ANLAMIYLA GERÇEK MEGOLAMAN'

Frank de Boer, önceki yıllarda yaptığı bir açıklamada yine Fatih Terim'i hedef almıştı. De Boer, eski teknik direktörü için “Kendisi futboldan çok dış görüntüsüyle ilgilenirdi. Benim hiçbir yerde görmediğim bir şeydi. Yarım sezonluk bir dönemde aynı kıyafetle diğer antrenmana çıktığını görmedim. Bu gerçekten inanılmazdı. Tam anlamıyla gerçek bir megolamandı" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Yeni Şafak

Etiket: Frank de Boer, Fatih Terim, Galatasaray


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