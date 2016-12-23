Facebook, Youtube, Twitter neden girilmiyor? internet neden yavaş?

23 Aralık 2016 18:25

Dün geceden itibaren Twitter ve Facebook'un yanı sıra popüler video sitesi olan Youtube'a erişim sıkıntısı yaşanıyor. İnternette meydana gelen yavaşlama ile ilgili BTK'dan henüz bir açıklama gelmezken kullanıcılar sosyal paylaşım sitelerine erişim için farklı alternatifler denemeye başladı. Facebook, Youtube ve Twitter'a girmek çok zor çünkü...

Girilmek istenen sitelere BTK tarafından erişim engeli kararının olup olmadığını sorgulamak isteyen kullanıcılar BTK'nın sorgulama sayfasına yöneldi.

BTK'nın resmi internet adresinde yer alan bilgilere göre Twitter'a erişim engeli bulunmuyor.

Erişim engeli sorgulama adresi: "eekg.btk.gov.tr"

Geçtiğimiz günlerde de yavaşlamıştı

19 Aralık’ta Rusya’nın Ankara Büyükelçisi olan Andrey Karlov’a silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından internete meydana gelen yavaşlama “sosyal medya sitelerine erişim yasaklandı mı” sorularına neden oldu.

Ankara’da yaşanan olayda Rus Büyükelçi Andrey Karlov uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybederken Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube gibi sosyal medyalara erişim kısıtlandı. Sosyal medya sitelerine erişim tamamen engellenmezken enformasyon kirliliğini önlemek amacıyla bu sitelere erişimin yavaşlatıldığı öne sürüldü.

Engel yok yavaşlama var

Facebook, Youtube, Twitter ve Instagram gibi sosyal paylaşım sitelerinde meydana gelen yavaşlamanın nedeni olarak Ankara’da yaşanan silahlı saldırı gösterilirken erişimin tamamen engellenmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı ifade edildi.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonun ardından silahlı saldırıyı düzenleyen şahıs etkisiz hale getirilirken soruşturmanın tamamlanmasının ardından sosyal paylaşım sitelerine erişimin normal hızına kavuşacağı iddia edildi.

Konu ile ilgili Bilgi Teknolojileri Kurumu’ndan herhangi bir açıklama yapılmazken Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinin ilerleyen saatlerde normal hızına kavuşması bekleniyor.

Facebook'a neden girilemiyor?

İnternet kullanıcılarının çoğu şu an Facebook açılmıyor, Facebook neden açılmıyor, Facebook'a ne oldu, Facebook engeli mi var gibi sorular soruyor.

Engel sadece Facebook ile sınırlı değil. Sosyal medya'nın popüler siteleri Twitter'a ve Youtube'a girilmiyor.

23 Aralık 2016 itibari ile insanlarımızın en yoğun kullandığı Facebook'a erişim sağlanamıyor. Bilinen bir erişim kısıtlama kararı yok. BTK'da bu konuda bir açıklama yapmış. Nedenini öğrendiğimiz an sizinle paylaşacağız.

Facebook'a normal yollardan olmasa da, VPN aracılığı ile girilebiliyor. Bu da erişim sıkıntısının sadece ülkemizde olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde Youtube, Twitter gibi diğer sosyal medya mecralarına da ulaşım yok. Bazı kaynaklar sıkıntının Whatsapp'a kadar ulaştığını belirtiyor. BTK'dan veya resmi ağızlardan açıklama geldiği an sizinle paylaşacağız.

Twitter neden açılmıyor?

Facebook, Twitter ve YouTube tarafından ise konuyla ilgili bir açıklama yapılmış değil.

VPN ile twitter'a nasıl girilir?

Çeşitli program ve yazılımlar, Android ve iOS uygulama marketlerinde bulunmaktadır. VPN programlarını indirdikten sonra basit kurulumlarını yaparak siz de farklı bir noktadan internete bağlanabilir ve bulunduğunuz bölgedeki teknik arızadan veya yavaşlıktan kurtulabilirsiniz.

Youtube'a neden girilmiyor?

Youtube uygulamasına mobilden erişim çoğu kullanıcılar tarafından sağlanamıyor. Sorun ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.