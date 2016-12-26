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Fabian Castillo: Uyum sorunu yaşıyorum

Fenerbahçe’nin 3-0 üstünlüğü ile biten karşılaşmanın ardından Trabzonsporlu Fabian Castillo, açıklamalarda bulundu.


26 Aralık 2016 23:35


Trabzonspor ile Fenerbahçe bugün Hüseyin Avni Aker’de karşılaştı.

Fenerbahçe’nin 3-0 üstünlüğü ile biten karşılaşmanın ardından konuşan Trabzonsporlu Castillo, “Çok üzgünüz. Çok iyi hazırlanmıştık. 11’e 11 oynarken, domine eden bizdik. Maçın kırılma anına gelirsek, herkes farkındadır. Söyleyecek bir şey yok,” dedi. Uyum sorunu ile ilgili konuşan Castillo, “Herkesin benden çok beklentisi var. Benden çok ümitleri olduğunun farkındayım. Ama şuana kadar yüzde yüzümün sahaya gösterdiğime inanmıyorum. Sahaya alışmaya çalışıyorum. Kendimi göstermeye çalışıyorum. Umarım ligin ikinci yarısı gerçek Castillo’yu sahada gösterebilirim” diye konuştu.

Kaynak: Lig TV

Etiket: fabian castillo, trabzonspor



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