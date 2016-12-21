F1 Şampiyonu'ndan Halep'e destek!

21 Aralık 2016 15:04

3 kez Formula 1 Dünya Şampiyonluğu yaşayan Lewis Hamilton Halep'te yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmadı.

Aynı zamanda UNICEF Elçisi olan Mercedes Formula 1 pilotu Hamilton, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalar ile Halep'te sıkışan çocuklara yardım çağrısında bulunda.

Halep'te savaşın ortasında kalan sivillerin tahliyesi için çalışmalar devam ederken çeşitli kuruluşlar dünyanın dikkatini yaşananlara çekmeye başladılar.

UNICEF elçisi olan Hamilton da yaşananlara dikkat çekerek yardım çağrısında bulundu. Sosyal medya hesapları üzerinden mesaj yayınlayan Hamilton "Binlerce çocuk Halep'te mahsur kaldı. UNICEF ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya çalışıyor." dedi.