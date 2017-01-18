18 Ocak 2017, Çarşamba
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'Evliyken kocama göz koydu’

Eski milli futbolcu İbrahim Toraman'ın boşanma davası açtığı Eylem Toraman, kendisini dava eden Ayşe T.'ye şok suçlamalarda bulundu.


18 Ocak 2017 10:52

İbrahim Toraman’ın eşi Eylem Toraman, kendisini “İş yerimi basıp bana hakaret etti” diye suçlayıp dava eden Ayşe T. hakkında sert konuştu. Eylem Toraman, şunları söyledi:

"Ayşe benim yedi yıllık çok yakın bir arkadaşımdı. İbrahim önce onunla görüşmemi istemiyordu. Ben de o yüzden Ayşe ile görüşmeyi kestim. Meğer, Ayşe eşime yıllar önce göz koymuş, İbrahim de bu yüzden bizim görüşmemizi istememiş. Sonradan bunu anladım."

'ÖNCE KABUL ETTİ'
"Boşanma davası sırasında Ayşe'nin bana şahitlik yapmasını istedim. Önce kabul etti, bir hafta sonra 'Yapamam' dedi. Bu arada bir magazin programında ikisini baş başa yemek yerken gördüm. İş yerine de bu yüzden gittim."

Eylem Toraman: "Ayşe'ye 'Kocamla niye yemeğe çıktın?' diye sordum. O da bana 'İstediğimle gezer, yatar, kalkarım; eşine sor, o anlatsın' dedi. Şu an ikisi birlikte. Ayşe, benim itibarımı zedelemek için böyle davranıyor."

Kaynak: Sabah


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