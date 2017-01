Evkur Yeni Malatyaspor’un transferde yaşadığı sıkıntının nedeni belli oldu

19 Ocak 2017 14:17

Nurettin Soykan Tesisleri’nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Sportif Direktör Ali Ravcı, takımın son durumuyla ilgili bilgiler verdi.

Sivasspor ile geçen hafta oynadıkları müsabakada oyuncularının ortaya koyduğu hırsın ve kazanma arzusunun kendileri memnun ettiğini kaydeden Ravcı, “İkinci yarının başlamasıyla maçlarda peş peşe gelmeye başladı. İkinci yarının ilk maçında takım olarak iyi bir görüntü ortaya koyduk. Oyuncuların mücadelesi, hırsı, kazanma arzusu bizi mutlu etti. Yakaladığımız birçok pozisyon var. Rakibinde yakaladığı pozisyonlar vardı. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Geçen hafta, kalecilerin haftası oldu diyebiliriz. Çünkü karşılaşmada iki kalecide başarılı kurtarışlar yaptılar. Kaybetmedik, alınan 1 puan 1 puandır. Sivasspor maçına o gözle bakıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Daha ikinci yarının başında fire vermeye başladık”

Ligin ikinci yarısının ilk haftasında iki oyuncularının sakatlanmasına ve bu haftaki Mersin maçına da değinen Ravcı, “Haftalar birbirini kovalıyor. Yine aynı çalışma azmiyle, hırsıyla Mersin İdmanyurdu karşılaşmasına hazırlanıyoruz. Hedefimiz her maçta olduğu gibi kazanmak. Çünkü her maça kazanma hedefiyle çıkıyoruz. Bu hafta ikinci yarının ilk 3 puanını almak istiyoruz. Takım olarak gayet iyi durumdayız. Sakallarımız var. Daha ikinci yarının başında fire vermeye başladık. Dialiba ve Murat Akça sakat, Eren Tozlu ise kart cezalısı olduğu için Mersin İdmanyurdu maçında kadroda yer alamayacaklar. Murat Akça’nın omzunda bir sıkıntı var, İstanbul’a gönderdik. Tedavi süreci biraz uzun sürecek. Bunun dışında herhangi bir eksiğimiz yok. Bu arkadaşlarımız olmasa da mutlaka onların yerini dolduracak arkadaşlarımız var. Ellerinden geleni yapacaklardır. Hedefimiz elbette ki her hafta olduğu gibi Mersin İdmanyurdu karşılaşmasında da 3 puan olacak” diye konuştu.

“Transfer konusunda beklediğimiz oyuncular var”

Ravcı, transferde talip oldukları oyuncuların kulüplerinde oynayan oyuncular olduğu için skıntı yaşadıklarını da kaydederek, “Gündemde birçok isim var. Bazen bizim takip etmediğimiz, gündemimizde olmayan isimlerde maalesef gündeme geliyor. Bunların ne şekilde çıktığını da bilmiyoruz. Transfer konusunda beklediğimiz oyuncular var. Devre arası transferini herkes iyi bilir zordur. İyi oyuncuyu kulübünden alıp getirmek zordur. Ama bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Transfer bu ayın sonuna kadar devam ediyor. Bizde ay sonuna kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Beklediğimiz futbolcular kadrolarında oynayan oyuncular. Sıkıntı bundan kaynaklanıyor. İşin açıkçası transfer yapmış olmak için transfer yapmak istemiyoruz. Bize katkı yapacak oyuncular olması lazım. Gerek kulüpleri gerekse de oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah olumlu neticelenir” dedi.