18 Ocak 2017, Çarşamba
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Evkur Yeni Malatyaspor’da Mersin mesaisi sürüyor

Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig’in 18. haftasında cumartesi günü Mersin İdmanyurdu ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürüyor.


18 Ocak 2017 18:26

Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig’in 18. haftasında cumartesi günü Mersin İdmanyurdu ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürüyor.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaklaşık 2 saat süren uzun bir çalışma yapan sarı-kırmızılılarda Dialiba ve Murat dışında tüm futbolcular antrenmanda yer aldı.
Günü yaptığı tek çalışmayla değerlendiren Malatya temsilcisinde, eksik oyuncuların durumu ise can sıkıyor.

3 oyuncunun yokluğu can sıkıyor

Sivasspor maçında 3 oyuncusunu birden kaybeden Yeni Malatyaspor’da Dialiba adale sakatlığı yaşamış, Murat Akça’nın omzu çıkmış, Eren Tozlu ise gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü. Bu 3 ilk 11 oyuncusunun yerini Mersin maçında doldurmak isteyen teknik heyetin elini kolunu bağlayan ise henüz transferde istenilen isimlerin alınmaması.

Hafta boyunca yapılan taktik çalışmalarda alternatif oyuncular üzerinde duran Teknik Direktör İrfan Buz’un savunma hattında sıkıntı yaşamadığı, ancak hücumdaki eksiklerin yerini doldurma konusunda zorlandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Etiket: yeni malatyaspor


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