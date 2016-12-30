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Evkur Yeni Malatyaspor transferde titiz davranıyor

TFF 1. Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor’da devre arası kamp çalışmaları 2 Ocak Pazartesi günü Antalya Side’de start alacak.


30 Aralık 2016 18:55


8 günlük iznin ardından Antalya’da toplanacak Evkur Yeni Malatyaspor yaklaşık 10 gün sürecek kampta kondisyon ve güç depolamanın yanında bir de hazırlık müsabakası oynamayı planlıyor.

Takımdaki son durumla ilgili İHA’ya açıklamalarda bulunan takımın sportif direktörü Ali Ravcı, transfer çalışmalarının sürdüğünü kaydederek, “İnşallah takımımıza en gerekli takviyeleri yapacağız” dedi.

“Bu kamp bizim için büyük fırsat”

Devre kamp çalışmalarının 2 Ocak Pazartesi günü Antalya’da başlayacağını hatırlatan Ravcı, “Devre arası kapımız için 2 Ocak Pazartesi günü bir araya geleceğiz. Yaklaşık bir 8 günlük tatilimiz oldu. Antalya’da 10 gün sürecek bir kamp yapmayı planlıyoruz. Eğer ayarlayabilirsek bir de hazırlık müsabakası yapabilir. Bunun dışında zaten fizik gücü iyi olan bir ekimiz. Muhakkak eksiklerimiz var. Ama bu kamp bizim için büyük fırsat. Eksiklerimizi kapatıp, ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz” diye konuştu.

“Hepsiyle anlaşacağız diye bir kural yok”

Transferle ilgili de konuşan Ravcı, “Transfer çalışmalarımızı teknik heyetimiz, yönetimimiz ve ben istişare içerisinde yürütüyoruz. Transfer yapmak için oyuncu almayacağız. Bize lazım olan bölgelere takviye yapmak birincil hedefimiz. Bu doğrultuda kalitesine inandığımız Sezer arkadaşımızı takımımıza monte ettik. Bunun dışında bir santrafor arayışlarımız var. Bu bölgede sıkıntı yaşadığımız ilk yarıda da ortaya çıktı zaten. Bunun dışında orta saha ve kanata da bir takviyemiz olabilir. Yönetimimiz belirlediğimiz oyuncularla görüşmeleri sürdürüyor. Piyasada gezen isimler evet doğrudur listemizde ancak hepsiyle anlaşacağız diye bir kural yok. İnşallah takımımıza en gerekli takviyeleri yapacağız” dedi.

Etiket: Yeni Malatyaspor



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