Evkur Yeni Malatyaspor Ahmet Aras’ı renklerine bağladı

05 Ocak 2017 16:18

TFF 1. Lig’de ikinci yarıya güçlü bir kadroyla girmek isteyen Evkur Yeni Malatyaspor, Murat Akın ve Milan Djurıc transferlerinden olumlu sonuç alamayınca rotasını Ahmet Aras’a çevirdi.

İstanbul’da Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in ofisinde uzun süren bir pazarlık görüşmesi yapılan Ahmet, sarı-kırmızılı kulübün teklifine olumlu yanıt vererek, kendisini Yeni Malatyasporlu yapan sözleşmeye imza attı.

Ahmet Aras attığı imzanın ardından yeni takımının Antalya kampına katıldı.

Ahmet Aras’ın alınmasının ardından forvet transferini noktalayan Evkur Yeni Malatyaspor, orta saha ve sol beke de birer oyuncu transfer etmeyi planlıyor.