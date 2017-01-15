Everton-Manchester City maç sonucu: 4-0

15 Ocak 2017 18:45

Sene başında büyük umutlarla Manchester City'nin başına geçen Pep Guardiola'nın öğrencileri Everton karşısında şok bir yenilgi aldı. Manchester City bu mağlubiyet ile lider Chelsea'nın 10 puan gerisine düştü.

Ev sahibi Everton seyircisinin de desteği ile baskılı başladığı mücadelede dakika 34'de Romelu Lukaku ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken Everton ikinci yarıya golle başladı. Kevin Mirallas dakika 47'de farkı ikiye çıkarttı. Dakika 79'da Tom Davies, City'nin beraberlik umutlarını bitiren golü attı. Dakika 90+3'de Ademola Lookman perdeyi kapattı. Mücadele 4-0 Everton galibiyeti ile bitti.

Sadece 1 oyuncu değişikliği yaptı

Pep Guardiola, mücadelede sadece 1 oyuncu değişikliği yaptı. Guardiola, dakika 62'de Kelechi Iheanacho oyuna alırken kenara Pablo Zabaleta'yı aldı.Manchester City 42 puanda kaldı.