Everton - Manchester City maçı hangi kanalda?

15 Ocak 2017 12:35

İngiltere Premier Ligi'nde 21. hafta mücadelesinde Everton, sahasında Manchester City'i konuk edecek.

Everton Manchester City maçı saat 16.30'da başlayacak ve Bein Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

39.571 kişi kapasiteli Goodison Park Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mark Clattenburg yönetecek.

Bu maç öncesinde Everton, 30 puan 5 averaj ile 7. sırada yer alıyor. Manchester City ise 42 puan 19 averaj ile 4. sırada bulunuyor.

Bu maç öncesi istatistikler

Ev sahibi takımda Yannick Bolasie, Muhamed Besic, Dom Calvert-Lewin, James McCarthy, Maarten Stekelenburg sakatlıkları, misafir takımda ise İlkay Gündoğan, Vincent Kompany, Leroy Sane sakatlıkları; Fernandinho cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

İki Takım Arasında Oynanan Son 10 Resmi Maçta:

Everton 2, Manchester City 5 galibiyet elde ederken 3 maç beraberlikle sonuçlandı.

Everton 10 gol atarken, Manchester City 15 golle karşılık verdi.

6 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

6 maçta karşılıklı gol olurken, 4 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

5 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.

Everton 6 ve Manchester City 3 maçta ilk golü atan taraf oldular.