15 Ocak 2017, Pazar
> Avrupadan Futbol > Everton - Manchester City maçı hangi kanalda?

Everton - Manchester City maçı hangi kanalda?

İngiltere Premier Ligi'nde 21. hafta mücadelesinde Everton, sahasında Manchester City'i konuk edecek.


15 Ocak 2017 12:35

İngiltere Premier Ligi'nde 21. hafta mücadelesinde Everton, sahasında Manchester City'i konuk edecek.

Everton Manchester City maçı saat 16.30'da başlayacak ve Bein Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

39.571 kişi kapasiteli Goodison Park Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mark Clattenburg yönetecek.

Bu maç öncesinde Everton, 30 puan 5 averaj ile 7. sırada yer alıyor. Manchester City ise 42 puan 19 averaj ile 4. sırada bulunuyor.

Bu maç öncesi istatistikler

Ev sahibi takımda Yannick Bolasie, Muhamed Besic, Dom Calvert-Lewin, James McCarthy, Maarten Stekelenburg sakatlıkları, misafir takımda ise İlkay Gündoğan, Vincent Kompany, Leroy Sane sakatlıkları; Fernandinho cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

İki Takım Arasında Oynanan Son 10 Resmi Maçta:

Everton 2, Manchester City 5 galibiyet elde ederken 3 maç beraberlikle sonuçlandı.

Everton 10 gol atarken, Manchester City 15 golle karşılık verdi.

6 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

6 maçta karşılıklı gol olurken, 4 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

5 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.

Everton 6 ve Manchester City 3 maçta ilk golü atan taraf oldular.

Kaynak: Fotospor

Etiket: everton, manchester city


En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Sigthorsson'dan şok itiraf!

Sigthorsson'dan şok itiraf!

Beşiktaş'ı zorlu şartlar bekliyor

Beşiktaş'ı zorlu şartlar bekliyor

G.Saray'ın defansına 1.91'lik kule

G.Saray'ın defansına 1.91'lik kule

Beşiktaş'tan Matej Mitrovic açıklaması!

Beşiktaş'tan Matej Mitrovic açıklaması!


Junior Moraes, Beşiktaş'a gelmek istiyor!
'Demba Ba, Beşiktaş'a gelmek istiyor'
Salih Uçan'da flaş gelişme!.. ipler kopuyor
Bu transfer kararı ''büyük risk'' taşıyor
Ricardo Quaresma için 5 milyon Euro
Sow: Rövaşatalara karşı zaafım var

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Paşa'ya 15 dakika yetti!


EN ÇOK OKUNANLAR
Galatasaray'a yabancı kuralı piyangosu! Galatasaray'a yabancı kuralı piyangosu! - Levent Nazifoğlu'nun ''isim ve mevki'' vermeden transferi...
Mehmet Ekici defteri kapandı Mehmet Ekici defteri kapandı - Trabzonspor'da Mehmet Ekici defteri kapandı...
Ekici'nin avukatının sürpriz teklifi: İmza attırın! Ekici'nin avukatının sürpriz teklifi: İmza attırın! - Fenerbahçe, Trabzonspor'dan Mehmet Ekici'ye imza attırmak...
''Beşiktaş, Fenerbahçe ile girdiği tranfer yarışını ne zaman kazandı?'' ''Beşiktaş, Fenerbahçe ile girdiği tranfer yarışını ne zaman kazandı?'' - Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında ''Mehmet Ekici'' konusun...
Levent Nazifoğlu: Chedjou inşallah Trabzonspor'a gider Levent Nazifoğlu: Chedjou inşallah Trabzonspor'a gider - Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifo...
Gökhan Töre futbolu bıraktı mı? Gökhan Töre futbolu bıraktı mı? - Dizinden geçirdiği operasyon sonrasında sezonu kapatan Gö...
Bu transfer kararı ''büyük risk'' taşıyor Bu transfer kararı ''büyük risk'' taşıyor - Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ile yönetim arası...
Ricardo Quaresma için 5 milyon Euro Ricardo Quaresma için 5 milyon Euro - Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın yıllı...
Alex'ten Aykut Kocaman cevabı Alex'ten Aykut Kocaman cevabı - Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Alex de Souza, sosyal...
Mehmet Ekici'nin yerini ilk günden doldurdu Mehmet Ekici'nin yerini ilk günden doldurdu - Bursaspor maçında gösterdiği performansla dikkatleri üzer...