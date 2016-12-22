23 Aralık 2016, Cuma
> Basketbol > Euroleague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in

Euroleague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in

Anadolu Efes, THY Euroleague’in 14. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu’nda karşılaştığı Galatasaray Odeabank’ı 86-76’lık skorla mağlup etti.


22 Aralık 2016 22:09


Basketbol THY Avrupa Ligi 14. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı 86-76 yendi.

Ligde son sırada bulunan Galatasaray Odeabank, 10. mağlubiyetini yaşarken, Anadolu Efes ise 7. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya Galatasaray Odeabank tutuk başlarken, iyi savunma yapan Anadolu Efes, Dunston, Paul ve Granger'ın basketleriyle 3. dakikayı 6-0 önde geçti. Sarı-kırmızılı ekip, Tyus'ın pota altından kazandırdığı sayılarla 4. dakika içinde farkı 2 sayıya (6-8) düşürmesine karşın, yapılan top kayıpları Anadolu Efes'in üstünlüğünü korumasını sağladı. Lacivert-beyazlılar, Brown ile Heurtel'in skorer oyunuyla 7. dakikada farkı bu kez 8 sayıya (8-16) yükseltti. Galatasaray Odeabank, son bölümde oyunun kontrolünü ele aldı. Thompson, Diebler, Tyus ve Can Korkmaz'ın basketleriyle 10-0'lık seri yakalayan ev sahibi ekip, çeyreği 18-16 üstün geçti.

Galatasaray Odeabank, üstün oyununu ikinci periyoda da taşıdı. Savunmada başarılı bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, rakibine kolay sayı şansı tanımazken, Sinan Güler, Schilb ve Pleiss'in basketleriyle 16. dakikada 11 sayılık farka ulaştı: 38-27. Anadolu Efes'te Dunston ve Heurtel'in çabalarına karşın sarı-kırmızılılar, devreyi 44-38 önde kapattı.

İkinci yarıya Doğuş Balbay ve Cedi Osman'ın sayılarıyla etkili başlayan Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ta Schilb'in skorer oyununa rağmen, Paul'ün kritik basketleriyle 26. dakikada skoru eşitledi: 52-52. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçerken, Anadolu Efes, Honeycutt'ın 3 sayılık basketiyle son çeyreğe 60-58 önde girdi.

Anadolu Efes, son çeyrekte sayı bulmakta zorlanan Galatasaray Odeabank karşısında farkı giderek açtı. Granger ve Paul'ün kazandırdığı basketlerle lacivert-beyazlılar, 35. dakikada 14 sayılık (60-74) farka ulaştı. Galatasaray Odeabank, son bölümdeki çabasıyla oyunu dengelemesine karşın, farkın kapanmasını sağlayamadı ve Anadolu Efes müsabakadan 86-76 galip ayrıldı.

Ataman diskalifiye edildi

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmanın son periyodunda oyundan atıldı. Ataman, hakem kararlarına yaptığı itirazlar nedeniyle aldığı iki teknik faulün ardından soyunma odasına gönderildi.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Carmelo Paternico (İtalya), Aare Halliko (Estonya)

Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 9, Göksenin Köksal 3, Schilb 21, Tyus 15, Emir Preldzic 8, Thompson 5, Diebler 9, Can Korkmaz 2, Pleiss 4, Orhan Hacıyeva

Anadolu Efes: Granger 9, Paul 19, Cedi Osman 6, Brown 16, Dunston 12, Omic, Heurtel 14, Honeycutt 3, Can Maxim Mutaf, Thomas 5, Doğuş Balbay 2  

1. Periyot: 18-16

Devre: 44-38

3. Periyot: 58-60

5 faulle çıkan: 37.01 Schilb (Galatasaray Odeabank)

Etiket: Euroleague, Galatasaray, Anadolu Efes



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Ryan Babel gerginliği bastı!

Ryan Babel gerginliği bastı!

Şampiyonlar Ligi finali, Vodafone Arena'ya geliyor

Şampiyonlar Ligi finali, Vodafone Arena'ya geliyor

Caceres transferinde Muslera devreye girdi

Caceres transferinde Muslera devreye girdi

Sosa transferinde son dakika

Sosa transferinde son dakika


İşte Advocaat'ın B planı!
Talisca'dan müjde!
Cavanda ve Josue için 'yetersiz' raporu
Gomez'i 'Gelde UEFA'yı kaldıralım' diye ikna edecek
Kicker: Mathias Sammers, Galatasaray'a gidiyor
Bruma'dan Galatasaray'a kötü haber

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Ryan Babel gerginliği bastı!


EN ÇOK OKUNANLAR
Menemen - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Menemen - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? - Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Menemen Belediyespor i...
Galatasaray'a menajerinden sürpriz Jonathas teklifi Galatasaray'a menajerinden sürpriz Jonathas teklifi - Kolbeinn'in yerine Edu Vargas ile anlaşan ve Şilili golcü...
Beşiktaş, Venezuela'nın Messi'sini alıyor Beşiktaş, Venezuela'nın Messi'sini alıyor - AS'ın Güney Amerika versiyonu Beşiktaş için Venezuela'nın...
Oumar Niasse, Trabzonspor yolunda Oumar Niasse, Trabzonspor yolunda - Everton'a kulüp tarihinin en pahalı üçüncü oyunsu olarak ...
10 numara için bir aday daha: Robin Quaison 10 numara için bir aday daha: Robin Quaison - Fenerbahçe'de 10 numara adaylarının ardı arkası kesilmiyo...
21 Aralık Çarşamba Şans Topu sonuçları 21 Aralık Çarşamba Şans Topu sonuçları - Milli Piyango İdaresi 21 Aralık 2016 şans topu çekilişind...
Martin Caceres için korkutan rakam Martin Caceres için korkutan rakam - Galatasaray'da stoper transferi için gündeme gelen isimle...
Çinliler Moussa Sow için çıldırdı Çinliler Moussa Sow için çıldırdı - Fenerbahçe'de eski günlerini hatırlatan Moussa Sow kıymet...
Galatasaray'da Dorin Rotariu heyecanı Galatasaray'da Dorin Rotariu heyecanı - Adı Galatasaray ile anılan Dorin Rotariu, sarı-kırmızılı ...
İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı Başakşehir mi? İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı Başakşehir mi? - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral...