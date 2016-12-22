22 Aralık 2016 22:09

Basketbol THY Avrupa Ligi 14. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı 86-76 yendi.

Ligde son sırada bulunan Galatasaray Odeabank, 10. mağlubiyetini yaşarken, Anadolu Efes ise 7. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya Galatasaray Odeabank tutuk başlarken, iyi savunma yapan Anadolu Efes, Dunston, Paul ve Granger'ın basketleriyle 3. dakikayı 6-0 önde geçti. Sarı-kırmızılı ekip, Tyus'ın pota altından kazandırdığı sayılarla 4. dakika içinde farkı 2 sayıya (6-8) düşürmesine karşın, yapılan top kayıpları Anadolu Efes'in üstünlüğünü korumasını sağladı. Lacivert-beyazlılar, Brown ile Heurtel'in skorer oyunuyla 7. dakikada farkı bu kez 8 sayıya (8-16) yükseltti. Galatasaray Odeabank, son bölümde oyunun kontrolünü ele aldı. Thompson, Diebler, Tyus ve Can Korkmaz'ın basketleriyle 10-0'lık seri yakalayan ev sahibi ekip, çeyreği 18-16 üstün geçti.

Galatasaray Odeabank, üstün oyununu ikinci periyoda da taşıdı. Savunmada başarılı bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, rakibine kolay sayı şansı tanımazken, Sinan Güler, Schilb ve Pleiss'in basketleriyle 16. dakikada 11 sayılık farka ulaştı: 38-27. Anadolu Efes'te Dunston ve Heurtel'in çabalarına karşın sarı-kırmızılılar, devreyi 44-38 önde kapattı.

İkinci yarıya Doğuş Balbay ve Cedi Osman'ın sayılarıyla etkili başlayan Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ta Schilb'in skorer oyununa rağmen, Paul'ün kritik basketleriyle 26. dakikada skoru eşitledi: 52-52. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçerken, Anadolu Efes, Honeycutt'ın 3 sayılık basketiyle son çeyreğe 60-58 önde girdi.

Anadolu Efes, son çeyrekte sayı bulmakta zorlanan Galatasaray Odeabank karşısında farkı giderek açtı. Granger ve Paul'ün kazandırdığı basketlerle lacivert-beyazlılar, 35. dakikada 14 sayılık (60-74) farka ulaştı. Galatasaray Odeabank, son bölümdeki çabasıyla oyunu dengelemesine karşın, farkın kapanmasını sağlayamadı ve Anadolu Efes müsabakadan 86-76 galip ayrıldı.

Ataman diskalifiye edildi

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmanın son periyodunda oyundan atıldı. Ataman, hakem kararlarına yaptığı itirazlar nedeniyle aldığı iki teknik faulün ardından soyunma odasına gönderildi.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Carmelo Paternico (İtalya), Aare Halliko (Estonya)

Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 9, Göksenin Köksal 3, Schilb 21, Tyus 15, Emir Preldzic 8, Thompson 5, Diebler 9, Can Korkmaz 2, Pleiss 4, Orhan Hacıyeva

Anadolu Efes: Granger 9, Paul 19, Cedi Osman 6, Brown 16, Dunston 12, Omic, Heurtel 14, Honeycutt 3, Can Maxim Mutaf, Thomas 5, Doğuş Balbay 2

1. Periyot: 18-16

Devre: 44-38

3. Periyot: 58-60

5 faulle çıkan: 37.01 Schilb (Galatasaray Odeabank)