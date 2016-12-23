Euroleague'de puan durumu 14. hafta son durum

23 Aralık 2016 12:20

Euroleague'de 14. hafta heyecanı yaşanıyor. İlk gün 4 karşılaşma oynandı. Programda bugün de 4 maç var. İki temsilcimiz Galatasaray Odeabank ile Anadolu Efes Abdi İpekçi Arena'da karşılaştı. Mücadeleyi 86-76 kazanan Anadolu Efes 8. sırada yer alırken Galatasaray Odebank son sıradaki yerine korudu.

Euroleague'de Çarşamba günü oynanan maçlar

Brose Baskets Bamberg 82-68 Olympiakos

Kızılyıldız 82-70 Real Madrid

Zalgiris Kaunas 80-88 UNICS Kazan

Galatasaray Odeabank 76-86 Anadolu Efes

Euroleague günün programı

CSKA Moskova - Fenerbahçe

Darüşşafaka Doğuş - Maccabi Fox

Panathinaikos - Baskonia

Barcelona Lassa - Armani Milano

12 Galibiyeti bulunan CSKA Moskova 1 maç eksiği ile liderliğini sürdürüyor. 2. Sırada Baskonia ve 3. sırada Real Madrid bulunuyor. Temsilcilerimizden Fenerbahçe 6. Darüşşafaka Doğuş 7. Anadolu Efes ise 8. sırada. Galatasaray Odeabank ise 4 galibiyetle ligin son sırasında yer alıyor.