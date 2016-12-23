23 Aralık 2016, Cuma
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Euroleague'de puan durumu 14. hafta son durum

Euroleague'de 14. hafta puan durumu bugün oynanacak 4 maçla netleşecek. İlk gün maçlarında Türk derbisinde Galatasaray Odeabank sahasında Anadolu Efes'e 76-86 yenildi. Bugün ise Fenerbahçe CSKA Moskova ile deplasmanda Daçka ise sahasında Maccabi Fox ile karşılaşacak. İşte Euroleague'de oluşan son puan durumu...


23 Aralık 2016 12:20


Euroleague'de 14. hafta heyecanı yaşanıyor. İlk gün 4 karşılaşma oynandı. Programda bugün de 4 maç var. İki temsilcimiz Galatasaray Odeabank ile Anadolu Efes Abdi İpekçi Arena'da karşılaştı. Mücadeleyi 86-76 kazanan Anadolu Efes 8. sırada yer alırken Galatasaray Odebank son sıradaki yerine korudu.

Euroleague'de Çarşamba günü oynanan maçlar

Brose Baskets Bamberg 82-68 Olympiakos
Kızılyıldız 82-70 Real Madrid
Zalgiris Kaunas 80-88 UNICS Kazan
Galatasaray Odeabank 76-86 Anadolu Efes

Euroleague günün programı

CSKA Moskova - Fenerbahçe
Darüşşafaka Doğuş - Maccabi Fox
Panathinaikos - Baskonia
Barcelona Lassa - Armani Milano

12 Galibiyeti bulunan CSKA Moskova 1 maç eksiği ile liderliğini sürdürüyor. 2. Sırada Baskonia ve 3. sırada Real Madrid bulunuyor. Temsilcilerimizden Fenerbahçe 6. Darüşşafaka Doğuş 7. Anadolu Efes ise 8. sırada. Galatasaray Odeabank ise 4 galibiyetle ligin son sırasında yer alıyor.

 



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