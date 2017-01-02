Eto'o'ya sürpriz talip!.. Beşiktaş'a şok

02 Ocak 2017 12:40

Antalyaspor'un yıldız golcüsü Samuel Eto'o, bu transfer döneminde de en gözde isimlerden biri olmaya devam ediyor. 35'lik forvetin sadece Türkiye'den talipleri yok.

Beşiktaş'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği Kamerunlu golcü için Premier Lig ekibi Hull City'nin de devrede olduğu belirtildi. İngiliz Daily Mirror gazetesi, Samuel Eto'o'nun İngiltere'ye dönmeye hazır olduğunu iddia etti.

Haberde, attığı 16 gol ile Premier Lig'in en az gol atan takımı olan Hull City'nin, Eto'o için kiralama teklifi yapacağı da vurgulandı.