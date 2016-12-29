29 Aralık 2016 00:36

Trabzonspor'a imza atmak için 1.5 yıl karşılığında 4.5 milyon Euro isteyen Kamerunlu oyuncu Beşiktaş'tan ise ilginç isteklerde bulundu.

Sezonun ikinci yarısında 1 milyon Euro, gelecek yıl ise 2 milyon Euro'ya siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak baktığını ileten Eto'o'nun istediği bonuslar da bulunuyor.

Sezon bitene kadar 10 gol atarsa 250 bin Euro isteyen Eto'o, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi primi olarak da 250 bin Euro, yani 500 bin euro istedi.

Kamerunlu oyuncu gelecek sezon ise 15 golü geçerse 350 bin Euro, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi primi olarak 650 bin Euro talep etti. Eto'o ayrıca gelecek sezon 10'u ilk 11 olmak üzere toplam 25 maçta oynarsa aynı şartlarda sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılması talebinde bulundu.