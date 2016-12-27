Eto'o'nun alternatifi Jackson Martinez

27 Aralık 2016 10:36

Kerim Frei’nin kırmızı-beyazlı takım yerine yurt dışında bir kulübe kiralık gitmek istemesi hesapları karıştırdı. Çalımbay’ın, Necip Uysal talebine Teknik Direktör Şenol Güneş olumsuz yanıt verdi. Eto’o için bastıran siyah-beyazlılar, alternatif isim olarak Kolombiyalı golcü Jackson Martinez’i listesine ekledi.

Devre arası gelmeden transferin en çok konuşulan kulüplerinden biri olan Beşiktaş, golcü arayışında liste başı tuttuğu Samuel Eto’o’yu bitirmek için tüm imkanlarını seferber etti.

Bu transferde Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın, Eto’o’ya karşılık ilk olarak Kerim Frei ile Ömer Şişmanoğlu’nu istemesi nedeniyle siyah-beyazlı yönetim bu iki oyuncuyla görüşmüştü. Kerim Frei’nin Antalyaspor yerine yurt dışında bir takıma kiralık gitmek istemesi üzerine Çalımbay’ın bu kez de Necip’in kendilerine verilmesini talep ettiği belirlendi.

Ancak Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Necip’i bırakmak istemedi. Kulüpler bu gelişme üzerine farklı teklif arayışlarına girdi. Kadrosunda Veli Kavlak ve Aras Özbiliz gibi fazla yararlanmadığı oyuncuları da bulunduran siyah-beyazlıların sezon başında Borussia Dortmund’tan transfer edilen genç yetenek Oğuzhan Aydoğan’ı da kiralık olarak kullanabileceği iddia edildi.

Çin’de oynuyor

Ryan Babel’den sonra Eto’o’yu da kadroya katmaya çalışan Beşiktaş Yönetimi, Kamerunlu golcüye alternatif bir isim de belirledi. Menajerlerin son olarak Jackson Martinez’i Beşiktaş’a önerdiği ortaya çıktı.

Geçmişte Porto ve Atletico Madrid’de forma giyen ve sene başında 42 milyon euro karşılığında Çin ekibi Guangzhou Evergrande’ye giden Kolombiyalı forvetin kiralık olarak Kartal’a teklif edildiği ileri sürüldü. 30 yaşındaki Martinez’in, Çin kulübüyle 31 Aralık 2019’a kadar sözleşmesi bulunuyor.

12: Samuel Eto’o 19 yıllık profesyonel kariyerinde Real Madrid (1), Mallorco, Barcelona (7), Inter (4), Anzhi, Chelsea, Sampdoria, Everton ve Antalyaspor formaları giyerken toplamda 12 kupa kaldırdı.