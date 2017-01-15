15 Ocak 2017, Pazar
> TFF 1. Lig > Eskişehirspor zirveye yükseldi

Eskişehirspor zirveye yükseldi

Eskişehirspor, TFF 1. Lig’in 17'inci haftasında evinde ağırladığı Altınordu’yu 3-0 mağlup etti.


15 Ocak 2017 16:38

TFF 1.Lig'in 17. haftasında Eskişehirspor sahasında İzmir temsilcisi Altınordu'yu konuk etti. Eskişehir'de 3 gole sahne olan maçta Eskişehirspor, Altınordu'yu 3-0 mağlup etti.

EV sahibi Eskişehirspor'un golleri 21' Erkan Zengin(penaltı), 65' Mezenga ve 77. dakikada Hasan Hüseyin Acar'dan geldi.

Bu sonuçla ligin ikinci yarısına galibiyetle başlayan Eskişehirspor puanını 31'e yükseltti. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Altınordu ise 22 puanda kaldı.

Stat: Yeni

Hakemler: Mustafa İlker Coşkun xx, Mustafa Sönmez xx, Gökmen Olgaç xx

Eskişehirspor: Kayacan xx, Hasan xx (Hakan dk. 88 ?), Dorukhan xx, Uğur xx, Erkan xx (Bilal dk. 80 xx), Ofoedu xxx (Murat Uçar dk. 75 xx), Kaan xx, Akaminko xx, Hürriyet xx, Ramazan xx, Bruno xx

Altınordu: Erce xxx, Uğur xx, Yusuf xx, Serkan xx, Erdoğan xx, Sertaç xx (Fatih dk. 68 xx), Arif xx, Abdülkadir xx, Yusuf Yalçın xx (Seydi dk. 32 xx), Barış xx (Alican dk. 46 xx), Yusuf Abdioğlu xx

Goller: Erkan (dk. 21), Bruno (dk. 65), Hasan (dk. 77) Eskişehirspor

Sarı kart: Yusuf Abdiloğlu, Alican (Altınordu), Akaminko (Eskişehirspor)

Etiket: Eskişehirspor, Altınordu


En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Fenerbahçe'de Mehmet Topal sakatlandı

Fenerbahçe'de Mehmet Topal sakatlandı

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe kontraatak takımı olamaz

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe kontraatak takımı olamaz

Fenerbahçeli taraftarlardan Aatıf’a büyük tepki

Fenerbahçeli taraftarlardan Aatıf’a büyük tepki

Sigthorsson: Galatasaray’a sakat gelmedim

Sigthorsson: Galatasaray’a sakat gelmedim


Fenerbahçe'de Kjaer şoku
1903 Cemiyeti'nden yarının sultanlarına
Harold Preciado Galatasaray'la anlaştı iddiası
Fenerbahçe'ye Itandje engeli
Sigthorsson'dan şok itiraf!
Beşiktaş'ı zorlu şartlar bekliyor

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Fenerbahçe'ye Itandje engeli


EN ÇOK OKUNANLAR
Galatasaray'a yabancı kuralı piyangosu! Galatasaray'a yabancı kuralı piyangosu! - Levent Nazifoğlu'nun ''isim ve mevki'' vermeden transferi...
Mehmet Ekici defteri kapandı Mehmet Ekici defteri kapandı - Trabzonspor'da Mehmet Ekici defteri kapandı...
Ekici'nin avukatının sürpriz teklifi: İmza attırın! Ekici'nin avukatının sürpriz teklifi: İmza attırın! - Fenerbahçe, Trabzonspor'dan Mehmet Ekici'ye imza attırmak...
''Beşiktaş, Fenerbahçe ile girdiği tranfer yarışını ne zaman kazandı?'' ''Beşiktaş, Fenerbahçe ile girdiği tranfer yarışını ne zaman kazandı?'' - Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında ''Mehmet Ekici'' konusun...
Levent Nazifoğlu: Chedjou inşallah Trabzonspor'a gider Levent Nazifoğlu: Chedjou inşallah Trabzonspor'a gider - Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifo...
Bu transfer kararı ''büyük risk'' taşıyor Bu transfer kararı ''büyük risk'' taşıyor - Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ile yönetim arası...
Gökhan Töre futbolu bıraktı mı? Gökhan Töre futbolu bıraktı mı? - Dizinden geçirdiği operasyon sonrasında sezonu kapatan Gö...
Ricardo Quaresma için 5 milyon Euro Ricardo Quaresma için 5 milyon Euro - Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın yıllı...
Harold Preciado Galatasaray'la anlaştı iddiası Harold Preciado Galatasaray'la anlaştı iddiası - Kolombiya basını, Deportivo Cali'de forma giyen 22 yaşınd...
Mehmet Ekici'nin yerini ilk günden doldurdu Mehmet Ekici'nin yerini ilk günden doldurdu - Bursaspor maçında gösterdiği performansla dikkatleri üzer...