Eskişehirspor zirveye yükseldi

15 Ocak 2017 16:38

TFF 1.Lig'in 17. haftasında Eskişehirspor sahasında İzmir temsilcisi Altınordu'yu konuk etti. Eskişehir'de 3 gole sahne olan maçta Eskişehirspor, Altınordu'yu 3-0 mağlup etti.

EV sahibi Eskişehirspor'un golleri 21' Erkan Zengin(penaltı), 65' Mezenga ve 77. dakikada Hasan Hüseyin Acar'dan geldi.

Bu sonuçla ligin ikinci yarısına galibiyetle başlayan Eskişehirspor puanını 31'e yükseltti. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Altınordu ise 22 puanda kaldı.

Stat: Yeni

Hakemler: Mustafa İlker Coşkun xx, Mustafa Sönmez xx, Gökmen Olgaç xx

Eskişehirspor: Kayacan xx, Hasan xx (Hakan dk. 88 ?), Dorukhan xx, Uğur xx, Erkan xx (Bilal dk. 80 xx), Ofoedu xxx (Murat Uçar dk. 75 xx), Kaan xx, Akaminko xx, Hürriyet xx, Ramazan xx, Bruno xx

Altınordu: Erce xxx, Uğur xx, Yusuf xx, Serkan xx, Erdoğan xx, Sertaç xx (Fatih dk. 68 xx), Arif xx, Abdülkadir xx, Yusuf Yalçın xx (Seydi dk. 32 xx), Barış xx (Alican dk. 46 xx), Yusuf Abdioğlu xx

Goller: Erkan (dk. 21), Bruno (dk. 65), Hasan (dk. 77) Eskişehirspor

Sarı kart: Yusuf Abdiloğlu, Alican (Altınordu), Akaminko (Eskişehirspor)