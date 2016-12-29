29 Aralık 2016 13:50

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un kulüp mali asbaşkanı Ekrem Birsen, maddi desteğe ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Birsen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maddi sıkıntılar içinde ligin ilk devresini tamamladıklarını kaydetti. Eskişehirspor'un maddi desteğe ihtiyacının olduğunu ifade eden Birsen, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar bize destek olanlara teşekkür ediyoruz. Daha fazla destek de bekliyoruz. Maddi sıkıntılarımızdan kaynaklanan transfer yasağımız var. Bu yüzden takımımıza takviye yapamıyoruz. Takımımızı güçlendirmeye ihtiyacımız var. Şimdi her zamankinden daha fazla maddi destek talep ediyoruz. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarımız da kombinelere ilgi göstersin. Şimdiye kadar 5 bin 196 kombine satışı yapabildik. Eskişehirspor'a özel yapılan bir statta taraftarımızın kombine biletlere daha fazla ilgi göstermesini istiyoruz. Yeni stadımızın güzelliğinin bir parçası olacak taraftarımız, alacağı kombineyle takımına maddi açıdan da destek olacaktır. Büyük ve efsane Eskişehirspor taraftarı, kombine satışıyla da Türkiye'ye örnek olmalıdır."