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Eski sevgilisi, Samir Nasri'nin hesabını ele geçirip aldatma gecesini anlattı!

Manchester City'den kiralık olarak geldiği İspanya'da Sevilla formasıyla top koşturan Fransız futbolcu Samir Nasri, eski sevgilisi Anara Atanes'in gazabına uğradı. Dün gece Twitter hesabı Atanes tarafından ele geçirilen Samir Nasri'nin sayfasından, 'otel odasında doktorla ilişki' mesajları yağmaya başladı


28 Aralık 2016 21:31


Ünlü Fransız futbolcu Samir Nasri, inişli çıkışlı bir ilişki yaşadığı eski sevgilisi Anara Atanes'in gazabına uğradı. Ünlü çift 2 yıl birlikte olduktan sonra geçen yıl şubat ayında ayrılmış ancak kısa bir süre önce yeniden barıştıklarına dair sinyaller gelmeye başlamıştı. Ancak Samir Nasri'nin ele geçirilen hesabından, yıldız oyuncunun Atanes'i aldattığına dair cinsel içerikli mesajlar yağınca sosyal medyada şok yaşandı.

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'SAMİR NASRİ'Yİ TEDAVİ ETTİK' DEDİLER, KIYAMET KOPTU

Olay, başka birçok ünlü isme daha vitaminli serum tedavisi uygulayan Drip Doctors isimli tıp hizmetleri şirketinin Twitter hesabında, firmanın kurucularından Jamila Sozahdah ile Samir Nasri'nin fotoğrafının paylaşılmasıyla başladı. Drip Doctors hesabındaki fotoğrafın altında, "Samir Nasri'yi yoğun futbol sezonu boyunca sağlıklı tutacak bir bağışıklık serumu uygulaması yaptık" yazıyordu.

'TEDAVİDEN SONRA FULL SEKS HİZMETİ'

Bunun ardından da 29 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunun Twitter hesabından, cinsel içerikli mesajlar yağmaya başladı. Eski sevgilisi Anara Atanes tarafından atıldığı sanılan intikam mesajlarında, Nasri'nin, kendisine tedavi uygulayan doktor Jamilah (Cemile) ile otel odasında ilişkiye girdiği, 'birinci ağızdan' anlatılıyordu.

Nasri'nin ilk hack'lenmiş Twitter mesajında, "Evet tedaviden hemen sonra bana full seks hizmeti sunuldu. Erkekler, bu hizmeti mutlaka siz de alın. Bu o...pu aynı gece geliyor ve sevişiyor" yazıyordu.

'BENDEN NUMARAMI ALDI, OTELDE DEVAM ETTİ'

Daha sonraki mesajlarda ise özetle, "Anara, serum tedavisi için bu kadından randevu alırken benim yanımdaydı. Ama kadın geldiğinde ayrılıp gitti. Sonra bu kız benden numaramı aldı ve gece otel odamda bana hizmete devam edebileceğini söyledi. Anlattıklarım yüzde 100 doğru. Fotoğraftaki kız Jamilah (Cemile). Sabaha karşı 3'te otel odama geldi ve diğer hizmetlerime devam etti" yazıyordu.



'HACK'LENMİŞİM, ÖZÜR DİLERİM'

Fransız Milli Takımı oyuncularından da olan Samir Nasri, daha sonra bütün bu tweet'leri silerek, Twitter hesabının ele geçirildiğini açıkladı. Nasri, mesajlarda ismi geçen herkesten özür dilediğini duyurdu.

Kaynak: Posta

Etiket: samir nasri



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