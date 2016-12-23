24 Aralık 2016, Cumartesi
> Spor Magazin > Eski futbolcular hakkındaki iddianame kabul edildi

Eski futbolcular hakkındaki iddianame kabul edildi

Galatasaraylı eski futbolcular Uğur Tütüneker, İsmail Demiriz ve Arif Erdem hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen iddianame, 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.


23 Aralık 2016 19:02


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından eski futbolcular Arif Erdem, Uğur Tütüneker ve İsmail Demiriz hakkında "Terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianame İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Dosyada yer alan eski milli futbolcular İsmail Demiriz tutuklu bulunurken, Uğur Tütüneker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Arif Erdem ise yakalanamadığı için firari olarak aranıyor. 92 sayfalık iddianamede, eski milli futbolcular hakkında ayrı ayrı "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edilmişti.

14 ŞUBAT'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Eski futbolcular 14 Şubat'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

HAKAN ŞÜKÜR'ÜN DOSYASI AYRILDI

Bu arada, şüpheli Hakan Şükür hakkında daha önceden aynı soruşturma konusuyla ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma yapıldığı, bu nedenle Şükür hakkındaki dosyanın ayrıldığı ve dosyanın yetkisizlik kararı verilerek, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti.

Etiket: FETÖ, iddianame



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Fenerbahçe'nin ilginç istatistiği!

Fenerbahçe'nin ilginç istatistiği!

Beşiktaş'ın yeni transferi Babel İstanbul'da

Beşiktaş'ın yeni transferi Babel İstanbul'da

Fenerbahçe'nin Trabzon programı belli oldu

Fenerbahçe'nin Trabzon programı belli oldu

Galatasaray'da bir garip sakatlık durumu yaşanıyor

Galatasaray'da bir garip sakatlık durumu yaşanıyor


Gregory van der Wiel'den şok sözler
Beşiktaş yeni Atiba'yı arıyor!.. ilk aday Celis
Fenerbahçe'ye 6 ay içinde 25 milyon Euro gerekiyor
Semih'ten stoper transferine ilginç tepki
Süper Lig tarihinden bir ilk!
Beşiktaş - Gaziantepspor / muhtemel 11'ler...

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Beşiktaş'ın yeni transferi Babel İstanbul'da


EN ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe'de ilk hedef Taison Fenerbahçe'de ilk hedef Taison - Fenerbahçe Haziran 2017'de sözleşmesi sona erecek olan Ta...
Trabzonspor'dan Adebayor bombası! Trabzonspor'dan Adebayor bombası! - Emmanuel Adebayor'un menajerinden Muharrem Usta'ya: Samue...
Galatasaray, Douglao ile sözleşme mi imzalayacak? Galatasaray, Douglao ile sözleşme mi imzalayacak? - Akhisar'la sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Dougla...
Bilic önerdi, Beşiktaş Carroll'ı kiralıyor Bilic önerdi, Beşiktaş Carroll'ı kiralıyor - Fikret Orman, Slaven Bilic ile Londra'da buluştu. Hırvat ...
Fenerbahçe'ye 6 ay içinde 25 milyon Euro gerekiyor Fenerbahçe'ye 6 ay içinde 25 milyon Euro gerekiyor - UEFA'nın finansal fair-play kıskacı altında bulunan Fener...
Galatasaray'a Cardozo ve da Costa isimleri teklif edildi Galatasaray'a Cardozo ve da Costa isimleri teklif edildi - Daha önce Süper Lig'de forma giyen Oscar Cardozo ve Manue...
Trabzonspor, Gum transferini bitirdi Trabzonspor, Gum transferini bitirdi - Trabzonspor 30 yaşındaki stoper Gum'u kadrosuna katıyor.
Cimbom'da Vagner Love krizi! Cimbom'da Vagner Love krizi! - Galatasaray'ın video analiz toplantısında ilginç bir olay...
Constant bir kez daha Beşiktaş'a önerildi Constant bir kez daha Beşiktaş'a önerildi - Trabzonspor'dan sorunlu bir şekilde ayrılan ve şu anda ku...
Babel'in transferi soru işaretlerini beraberinde getirdi Babel'in transferi soru işaretlerini beraberinde getirdi - İşte Beşiktaş'ın Deportivo'dan transferi Ryan Babel ile i...