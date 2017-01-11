Eski Fenerbahçeli Merih Demiral Sporting Lizbon'da

11 Ocak 2017 18:06

Fenerbahçe altyapısından yetişip Portekiz'in yolunu tutan 18 yaşındaki Merih Demiral, Sporting Lizbon'a transfer oldu.

Sezon başında Fenerbahçe'den Portekiz'in Alcanenense takımına transfer olan yetenekli stoper Merih Demiral, Cristiano Ronaldo, Ricardo Quaresma, Luis Nani ve Luis Figo gibi dünyaca ünlü yıldızların yetiştiği Portekiz'in ünlü futbol akademilerinin başında gelen Sporting Lizbon'u tercih etti. Alcanenense kulübü oyuncuyu satın alma opsiyonuyla Sporting Lisbon'a 1.92 boyundaki milli stoper düzgün fiziği, atletik yapısı ve agresif oyun tarzıyla geleceğin büyük stoperlerinden biri olmaya aday olarak gösteriliyor.üyük stoperlerinden biri olmaya aday oldu.