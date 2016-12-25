25 Aralık 2016, Pazar
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Eski aşk Guarin, Fenerbahçe'ye önerildi!

Adı geçen sezon başında uzun süre Fenerbahçe ile anılan Fredy Guarin ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı...


25 Aralık 2016 11:23


Adı geçen sezon başında uzun süre Fenerbahçe ile anılan Fredy Guarin ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı...

Geçen sezon başında Çin'in Shenhua takımına transfer olan Kolombiyalı oyuncu Guarin, Avrupa'ya dönme kararı aldı.

Shenhua ile sözleşmesini uzatmama kararı alan Guarin menajeri tarafından Fenerbahçe yönetimine önerildi.

Fredy Guarin kimdir?

30 yaşındaki Fredy Guarin, Shanghai Greenland Shenhua takımında forma giyiyor. Orta sahada forma giyen Guarin, 1.83 boyunda.

Kolombiyalı yıldız Guarin, kariyerine Envigado takımında başladı. Guarin, Boca Juniors, Saint Etienne, Porto, Inter gibi takımların da formasını giydi.

Kolombiyalı yıldızı Guarin, Serie A ve Çin'de bu sezon toplam 46 maça çıktı. Guarin bu maçlarda 6 gol atıp, 9 asist gerçekleştirdi.

Fredy Guarin'in transfermarkt değeri 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Fotospor

Etiket: guarin, fenerbahçe



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