03 Ocak 2017, Salı
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Ersun Yanal'ın yerine gelecek isim

Trabzonspor'da Ersun Yanal'ın koltuğu sallanıyor. Yerine düşünülen ilk isim ise; Giovanni De Biasi...


03 Ocak 2017 01:20


Trabzonspor yönetimindeki bir başka tartışma ise Ersun Yanal üzerinden devam ediyor... Kızılcabölük maçı sonrasında yaptığı "düğme" açıklaması pek çok yöneticinin tepkisini çekerken, özellikle Trabzonlu üyeler Yanal'la yolların bir an önce ayrılması için seslerini yükseltmeye başladı. Arnavutluk Milli Takımı'nın İtalyan hocası Giovanni Di Biasi ismi üzerinde ısrarla duran bu isimler Başkan Usta'dan bu ismi düşünmesi talebinde bulundu.

Giovanni De Biasi kimdir?

60 yaşındaki İtalyan teknik adam Giovanni De Biasi, Arnavutluk Milli Takımı'nı çalıştırıyor. Giovanni De Biasi daha önce Carpi, Cosenza, SPAL, Modena, Brescia, Torino, Levante ve Udinese takımlarında teknik direktörlük görevi yaptı. Biasi, 2011 yılından beri Arnavutluk takımının başında bulunuyor.

Giovanni De Biasi, Arnavutluk Milli Takımı ile maç başına 1.36 puan ortalaması yakaladı.

Kaynak: Fotospor

Etiket: Giovanni De Biasi , trabzonspor



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