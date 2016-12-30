30 Aralık 2016, Cuma
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Ersun Yanal’ın yeni gözdesi Musa

Yerli pazarında daha önce Ömer Ali Şahiner’i isteyen teknik direktör Ersun Yanal, Osmanlıspor’dan Musa Çağıran’ı da işaret etti. Yönetim, çok iyi bir sezon geçiren 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Başkent ekibinin kapısını çalacak.


30 Aralık 2016 09:55


Aytaç Kara’dan beklediği katkıyı göremeyen, Akakpo’yu ise hiç orta sahada oynatmayan teknik direktör Ersun Yanal hem ligin ikinci yarısını hem de geleceği düşünüyor. Tecrübeli çalıştırıcı 2. bölgeye takviye isterken, Musa Çağıran’ın ismini yönetime verdi.

Osmanlıspor’un 24 yaşındaki futbolcusunu yakından takip eden ve oyun tarzını çok beğenen Yanal, şartların oluşması halinde Musa’yı Trabzonspor’da görmek istiyor. Ligde 16 maçın 15’inde sahada olan ve attığı 4 golle dikkat çeken Musa, orta sahanın merkezinde iki yönlü olarak görev yapıyor.

Para artı takas teklifi

UEFA Avrupa Ligi’nde de toplam 7 maça çıkan Musa için önümüzdeki günlerde Osmanlıspor’a resmi teklif yapılacak. Şu anda menacerler vasıtasıyla nabız yoklandığı öğrenilirken, Trabzonspor’un para artı oyuncu teklifiyle kapıyı çalması bekleniyor. Takasta önerilecek isimlerden bazıları Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş ve Yuzuf Yazıcı...

Musa Çağıran’ın Osmanlıspor ile 2018’in Mayıs ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Çok iyi bir sezon geçiren başarılı futbolcuyu, A Milli Takım yetkilileri de takip ediyor.

Kaynak: Fanatik



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