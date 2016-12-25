26 Aralık 2016 00:08

Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal'ın Adam Szalai aşkı bir anda depreşti...

Euro 2016 sırasında yakından takip ettiği Macar oyuncu Adam Szalai'nin son durumu için yardımcısı Volkan Kazak'tan rapor istedi.

Volkan Kazak raporunda, Hoffenheim'da forma bulamayan ve takımdan ayrılmak isteyen Szalai'nin aradığı uzun boylu ve gol yollarındaki sıkıntıyı çözecek isim olabileceğini iletti. Szalai için yapılacak ön araştırma sonucunda ortaya çıkacak rakamlar bekleniyor.

Adam Szalai kimdir?

29 yaşındaki Macar golcü Adam Szalai, Stuttgart altyapısında yetişt. Daha sonra Real Madrid ikinci takımına transfer oldu. Real Madrid'in A takımına yükselemeyen Adam Szalai, buradan Mainz 05'e transfer oldu. Daha sonra Schalke 04 ve Hannover 96 formaları giydi.

Bu sezon Hoffenheim takımında fazla forma şansı bulamayan Adam Szalai, 7 maçta 1 gol attı.

1.93 boyundaki Adam Szalai'nin transfermarkt değeri 1.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Emmanuel Mas müjdesi

Bu arada Trabzonspor'a transferi sonlanma aşamasına gelen Emmanuel Mas'ın Pazartesi veya Salı günü imza için Türkiye'ye geleceği iddia edildi.

27 yaşındaki sol bek oyuncusu Emmanuel Mas, San Lorenzo takımında forma giyiyor. Emmanuel Mas, bu sezon 11 maçta 1 gol atıp, 1 asist gerçekleştirdi.