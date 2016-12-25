27 Aralık 2016, Salı
> Trabzonspor > Ersun Yanal'ın Adam Szalai aşkı depreşti

Ersun Yanal'ın Adam Szalai aşkı depreşti

Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal'ın Adam Szalai aşkı bir anda depreşti... Emmanuel Mas konusunda da müjde geldi...


26 Aralık 2016 00:08


Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal'ın Adam Szalai aşkı bir anda depreşti...

Euro 2016 sırasında yakından takip ettiği Macar oyuncu Adam Szalai'nin son durumu için yardımcısı Volkan Kazak'tan rapor istedi.

Volkan Kazak raporunda, Hoffenheim'da forma bulamayan ve takımdan ayrılmak isteyen Szalai'nin aradığı uzun boylu ve gol yollarındaki sıkıntıyı çözecek isim olabileceğini iletti. Szalai için yapılacak ön araştırma sonucunda ortaya çıkacak rakamlar bekleniyor.

Adam Szalai kimdir?

29 yaşındaki Macar golcü Adam Szalai, Stuttgart altyapısında yetişt. Daha sonra Real Madrid ikinci takımına transfer oldu. Real Madrid'in A takımına yükselemeyen Adam Szalai, buradan Mainz 05'e transfer oldu. Daha sonra Schalke 04 ve Hannover 96 formaları giydi.

Bu sezon Hoffenheim takımında fazla forma şansı bulamayan Adam Szalai, 7 maçta 1 gol attı.

1.93 boyundaki Adam Szalai'nin transfermarkt değeri 1.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Emmanuel Mas müjdesi

Bu arada Trabzonspor'a transferi sonlanma aşamasına gelen Emmanuel Mas'ın Pazartesi veya Salı günü imza için Türkiye'ye geleceği iddia edildi.

27 yaşındaki sol bek oyuncusu Emmanuel Mas, San Lorenzo takımında forma giyiyor. Emmanuel Mas, bu sezon 11 maçta 1 gol atıp, 1 asist gerçekleştirdi.

Kaynak: Fotospor - Ole

Etiket: adam szalai, emmanuel mas, trabzonspor



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Fenerbahçe kötü başladı, iyi bitirdi

Fenerbahçe kötü başladı, iyi bitirdi

Kevin Trapp ve sevgilisi Izabel Goulart kış tatilinde

Kevin Trapp ve sevgilisi Izabel Goulart kış tatilinde

Galatasaray'da Dursun Özbek - Ünal Aysal kavgası!

Galatasaray'da Dursun Özbek - Ünal Aysal kavgası!

Şenol Güneş'ten 3 olası transfer hakkında flaş yorum

Şenol Güneş'ten 3 olası transfer hakkında flaş yorum


Riekerink'in hayalindeki transferi Sinan Gümüş bitirecek
Galatasaray'da ''transfer sihirbazı'' depremi
Wesley Sneijder'e ''Sosa'' dopingi
Mehmet Ekici için Fenerbahçe'den flaş cevap
Tümer Metin'den son dakika değişikliği
Şansal Büyüka'nın 11'i

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Fenerbahçe kötü başladı, iyi bitirdi


EN ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Ekici için Fenerbahçe'den flaş cevap Mehmet Ekici için Fenerbahçe'den flaş cevap - Trabzonspor'da Mehmet Ekici defteri kapanmak üzere... İst...
Galatasaray'da ''transfer sihirbazı'' depremi Galatasaray'da ''transfer sihirbazı'' depremi - Sezon başında yapılan transferler nedeniyle adı ''transfe...
Riekerink'in hayalindeki transferi Sinan Gümüş bitirecek Riekerink'in hayalindeki transferi Sinan Gümüş bitirecek - Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'ten bir kez daha ''sto...
Şenol Güneş'ten 3 olası transfer hakkında flaş yorum Şenol Güneş'ten 3 olası transfer hakkında flaş yorum - Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş yönetimin huzurun...
Wesley Sneijder'e ''Sosa'' dopingi Wesley Sneijder'e ''Sosa'' dopingi - Alanyaspor karşısında oynadığı futbolla geceye damgasını ...
Sneijder'e Çin'den gelen müthiş teklifin ayrıntıları Sneijder'e Çin'den gelen müthiş teklifin ayrıntıları - Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'e Çin'd...
Tümer Metin'den son dakika değişikliği Tümer Metin'den son dakika değişikliği - Lig TV'nin fenomen programının yorumcularından Tümer Meti...
Galatasaray'da Dursun Özbek - Ünal Aysal kavgası! Galatasaray'da Dursun Özbek - Ünal Aysal kavgası! - Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in kulübün gelirleri ve ...
İçerde Dizisi 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İçerde Dizisi 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Show TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi İçerde 16. böl...
Hakim Ziyech: Hollanda'da aşağılandım Hakim Ziyech: Hollanda'da aşağılandım - Hollanda doğumlu Faslı futbolcu Hakim Ziyech verdiği röpo...