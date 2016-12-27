29 Aralık 2016, Perşembe
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Ersun Yanal'dan transfer müjdesi!

Sezonun lk yarısı itibariyle alınan başarısız sonuçların ardından eleştirilen Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, camiadan sabır istedi, yapılacak takviyelerle beklentilere karşılık vereceklerini söyledi.


27 Aralık 2016 15:28


Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, ara transferde kaliteli oyuncuları kadrolarına katmak istediklerini belirtirken şöyle dedi:

"Ara transferde takviye yapmak zor. Bunun için yoğun şekilde çalışıyoruz. Belki 1, belki 3 oyuncu transfer edeceğiz ama bu oyuncular takımın hedeflerine ve şartlarına uygun olmalı. Alacağımız oyuncular hem takıma katkı sağlamalı, hem de takımdaki oyuncuların  katkısını artırabilmeli. Yapılacak transferlerin ardından bazı oyuncularla da yolları ayırmak zorunda kalacağız. Kalitesini kanıtlamış oyuncular transfer edeceğiz. 'Pardon' deme şansımız yok. Doğru hamleler yapmalıyız. Taraftarları mutlu etmek bizim işimiz. Gerekli takviyeleri yapacağız ve Trabzonspor’un hedeflerine uygun bir takımı sahada izleyeceğiz."

"TARAFTARIN HAKLILIĞINI BİLİYORUZ"

Taraftarların beklentilerine karşılık vermek için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Yanal, şöyle konuştu:

"Oyuncularımız, yönetim, teknik heyet, herkes fedakarlık yapıyor. Dar bir kadroya sahibiz. İlk yarı geride kaldı. Zaman zaman iyi oynadığımız, kazanacağımızı kaybettiğimiz maçlar, kırıldığımız, toparlandığımız zamanlar oldu. Yeni bir takımız. Bunlar bahane değil ama yılmadan bunların üzerine gideceğiz. Taraftar her zaman beklentisini ortaya koyacaktır. Onların haklılığını biliyoruz. Merak etmesinler. Önemli bir çalışma yapıyoruz ve bunun karşılığını alacağız."

YOLCULUK YARIN

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 4’üncü hafta mücadelesinde perşembe günü deplasmanda Kızılcabölükspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, yarın Denizli’ye gidecek. Bordo mavililer, sabah saatlerinde gerçekleştireceği son çalışmanın ardından saat 14.30'da özel uçakla Denizli’ye hareket edecek. Bu maçın ardından 3 gün izin yapacak olan Trabzonspor, 2 Ocak’ta Antalya’da toplanarak devre arası kamp çalışmalarına başlayacak.

FENERBAHÇE MAĞLUBİYETİ İÇİN ‘ACI VEDA’ YORUMU

Yerel gazeteler, Hüseyin Avni Aker Stadı’ndaki son lig maçı olan Fenerbahçe karşılaşmasında Trabzonspor’un aldığı 3-0’lık mağlubiyete ‘Acı veda’ yorumunu yaptı. Günebakış, "Acı veda!", "Trabzonspor Avni Aker’e veda maçında kahretti" ifadelerini kullandı. İlkhaber'de, "Avni Aker’e buruk veda", "Trabzonspor, Avni Aker’deki son maçında ezeli rakibi Fenerbahçe’ye mağlup oldu" başlıklarına yer verdi. Ekspres ise, "Avni Aker başımıza yıkıldı!", "Acı veda! Son maçımızda Fenerbahçe karşısında kızardık!" yorumunda bulundu. Karadeniz gazetesi, "Avni Aker’in gözyaşları!", "Yazıklar olsun size. Veda değil utanç gecesi" ifadelerine yer verdi. Sonnokta, "Ettikçe çekiyoruz kahır", "29’uncu dakikada 10 kişi kalan Trabzonspor, Fenerbahçe’den fark yedi. Veda maçında Avni Aker’in kemiklerini sızlattık" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Taka ise, "Trabzonspor dibi gördü", "İkinci yarıda mazeret üreten yönetim, kaçak güreşen futbolcu ve korkak bir hoca istemiyoruz" yorumunu yaptı.

Kaynak: DHA

Etiket: Ersun Yanal, Trabzonspor,



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