29 Aralık 2016, Perşembe
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Ersun Yanal'a yönetimden ültimatom!

İlk yarıda 30 puan kaybederek 18 puanla 13’üncü sırada yer alan Trabzonspor'un Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, yönetim olarak sezon başından bu yana eleştirilen teknik direktör Ersun Yanal’ın arkasında durduklarını söyledi.


28 Aralık 2016 14:22


Başkan Yardımcısı Bülbüloğlu, özel açıklamalarda bulundu. Kötü sonuçlar yüzünden sezon başından bu yana eleştiri konusu olan teknik direktörleri Yanal konusuna değinen Önder Bülbüloğlu, şöyle konuştu:

"Hem biz, hem taraftarlarımız, hem de camia kendisine gerekli sabrı gösterdi. Yönetim Kurulu olarak özellikle biz, tepkilere rağmen ısrarla arkasında durduk. İnşallah bundan sonra daha iyi olacak. Sonuçları hep birlikte göreceğiz."

SARAL: "ARTIK İCRAAT ZAMANI"

Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Saral ise transfer döneminde gerekli takviyeleri yaparak camianın başını yerden kaldıracaklarını söyledi. Gökhan Saral, kara günlerin geride kalacağını belirtirken şunları söyledi:

"Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. İmkanlar zor da olsa kaliteli lider oyuncu transferlerimiz olacak. Taraftarımızın başı eğilmeyecek. Kimse vazgeçilmez değil. Taraftarımız eleştirilerinde haklıdır. Mazeret yok, artık icraat zamanı. Susma değil, takıma omurga olma, omurga bulma zamanı. Hata yönetenlerindir."

"KAZANCININ KARŞILIĞININ VERMEYENİN KREDİSİ BİTTİ"

Ligin başından beri oyuncuların alacaklarının bir gün bile gecikmediğine dikkati çeken Gökhan Saral, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Kazancının karşılığını vermeyenin kredisi bitmiştir. Ligin ilk yarısında ve özellikle Fenerbahçe maçının ardından çok üzüldük. Trabzonspor’a yakışan oyuncularla görüşmelerimiz devam etmekte."

"PROVOKATÖRÜ SAVUNMAK HADSİZLİKTİR"

Fenerbahçe maçının ardından takımın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne gidişi esnasında yaşananlara da değinen Gökhan Saral, şöyle dedi:

"Trabzonspor’un tesislerine taraftar kılığında gelen, aracı ile güvenlik görevlisinin ayağına çarpan provokatörü savunmak hadsizliktir. Olay esnasında provokatör tesis dışına çıkartılarak uzaklaştırılmıştır. Futbolcularımız tarafından fiziki müdahale olmamıştır."

KUPADA HEDEF GALİBİYET

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu’nda oynadığı 3 maçta 4 puan toplayan Trabzonspor, 4'üncü maçında yarın deplasmanda 3’üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor'la karşı karşıya gelecek. Grupta rakibiyle oynadığı ilk maçı 5-0 kazanan bordo mavililer, yarınki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak gruptan çıkma hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Saat 18.00'de Denizli Atatürk Stadı’nda oynanacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Bordo mavililerde sakat oyuncu bulunmazken, kart cezalısı Yusuf Erdoğan bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Ersun Yanal’ın bu maçta, ligde fazla şans tanımadığı oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadroyla sahaya çıkması bekleniyor.

Kaynak: DHA

Etiket: Son dakika Ersun Yanal haberleri, Trabzonspor, flaş haber



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