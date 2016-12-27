29 Aralık 2016, Perşembe
> Basketbol > Ersan'ın çabası galibiyete yetmedi

Ersan'ın çabası galibiyete yetmedi

NBA'de Ersan İlyasova'nın 17 sayı kaydettiği maçta Philadelphia 76ers, Sacramento Kings'e 102-100 yenildi.


27 Aralık 2016 12:30


Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Ersan İlyasova'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, konuk olduğu Sacramento Kings'e 102-100 yenildi.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Golden 1 Center'da Sacramento Kings'e konuk olan Philadelphia 76ers, rakibine 102-100 mağlup olarak üst üste 3. yenilgisini yaşadı.

Arka arkaya 4. galibiyetine ulaşan Batı Konferansı temsilcisi Sacramento Kings'te all-star basketbolcu DeMarcus Cousins, kaydettiği 30 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Ev sahibi ekipte Cousins dışında Rudy Gay 17, Ty Lawson da 12 sayıyla çift hanelere ulaşan diğer oyuncular oldu.

Bu sezon 23. yenilgisini yaşayan Philadelphia 76ers'ta milli oyuncu Ersan İlyasova, 32 dakika süre aldığı mücadeleyi 17 sayı, 4 ribaunt, 2'şer asist ve top çalmayla tamamladı. Doğu konferansı ekibinde Kamerunlu basketbolcu Joel Embiid'in 25 sayı, 8 ribauntluk performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş'ın rakibi Hapoel Beer-Sheva, Toto Kupası'nı müzesine götürdü

Beşiktaş'ın rakibi Hapoel Beer-Sheva, Toto Kupası'nı müzesine götürdü

Adı Fenerbahçe ile anılan Depay'ın şok görüntüleri!

Adı Fenerbahçe ile anılan Depay'ın şok görüntüleri!

Mehmet Özbek, Rhodolfo için Çebi'den yardım istedi

Mehmet Özbek, Rhodolfo için Çebi'den yardım istedi

Chedjou'nun oynamak istediği takım

Chedjou'nun oynamak istediği takım


Kaan Ayhan için rakam belli oldu
Kerim Frei yurtdışını istedi
Salih'in menajerinden Sampdoria açıklaması
Eto'o'nun Beşiktaş'tan ilginç istekleri var
Juventus gönderirse Galatasaray Benatia için teklif yapacak
Sneijder: Rakibimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe değil

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Adı Fenerbahçe ile anılan Depay'ın şok görüntül...


EN ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe, Ben Arfa için ne kadar ödeyecek? Fenerbahçe, Ben Arfa için ne kadar ödeyecek? - Fenerbahçe'nin transferini bitirmek için büyük uğraş verd...
Advocaat, Taison için devreye girdi Advocaat, Taison için devreye girdi - Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmayan Taison'u arayan Dick Ad...
Şenol Güneş'in istediği isim: Riad Bajic Şenol Güneş'in istediği isim: Riad Bajic - Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, yönetimin Samuel E...
Sport 1 kanalından Galatasaray iddiası Sport 1 kanalından Galatasaray iddiası - Sport-1 kanalı Galatasaray'ın, Dinamo Kiev'le sözleşmesi ...
Salih Uçan'ın yeni takımı... Salih Uçan'ın yeni takımı... - Fenerbahçe'de beklentileri veremeyen Salih Uçan için sarı...
Fenerbahçe beş katını teklif etti Fenerbahçe beş katını teklif etti - Hatem Ben Arfa transferi için uğraş veren Fenerbahçe bir ...
Babel'in menajerinden Galatasaray hamlesi Babel'in menajerinden Galatasaray hamlesi - Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Ryan Babel, mena...
Hakan Şükür'ün Galatasaray mesajı şok etti Hakan Şükür'ün Galatasaray mesajı şok etti - Galatasaraylı eski futbolcu Hakan Şükür, sosyal medyadan ...
Alman basınından Podolski için flaş iddia Alman basınından Podolski için flaş iddia - Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande'nin Galatasaray'ın ...
''Fenerbahçe'den teklif aldı'' ''Fenerbahçe'den teklif aldı'' - Sven Göran Eriksson'un çalıştırdığı Çin 2. Ligi'nden Shen...