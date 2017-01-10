10 Ocak 2017, Salı
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Ersan İlyasova'ya destek büyüyor

AMERİKAN Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers takımında oynayan Türk oyuncu Ersan İlyasova'nın All-Star'a seçilmesi için destek veren ABD'de yaşayan Türkler, sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattı.


10 Ocak 2017 13:45

İlk tur oylamalarında 5 Ocak'ta açıklanan sonuca göre Yunan oyuncu Giannis ve Gürcü oyuncu Zaza ülkelerinin desteğiyle büyük başarı sağladılar. Aynı sonucu Türk oyuncu Ersan İlyasova'nın da alabilmesi ve All Star'a girebilmesi için kampanyaya büyük isimler de destek veriyor. Oylamanın bitmesine 6 gün kala Arda Turan, Nuri Şahin, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Galatasaray Spor Kulubü sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla Ersan'a destek veriyor.

Türk basketçi için Twitter ve Facebook hesapları üzerinden, " Ersan Ilyasova #NBAVote " şeklinde yapılan her paylaşım, her Retweet kritik oylamada İlyasova'nın hanesine bir oy olarak geçiyor. Ayrıca Google, vote.nba.com ve cep telefonlarına indirilen NBA uygulaması üzerinden de oylama yapılabiliyor.

Aynı zamanda Türkiye Milli Basketbol Takımı'nın formasını giyen Eskişehir doğumlu basketçi İlyasova, 14.8 sayı ortalaması ve 6.6 rebound ortalaması ile NBA'deki Türk oyuncularımız arasında sezonun en başarılı ismi olarak görülüyor.

Şu ana dek 11 milyonun üzerinde oy kullanılırken, NBA'de oyuncusu bulunan birçok ülke All-Star için sosyal medya hesaplarında kampanyalar açarak basketbolcularına destek veriyor.

17 - 19 Şubat'ta Amerika'nın New Orleans şehrinde düzenlenecek olan NBA All-Star için geri sayım sürererken, basketbolseverler, All-Star'da görmek istedikleri kabiliyetleri, 15 Ocak'a kadar oylayabiliyor. 19 Şubat'ta yapılacak dünyaca ünlü organizasyonun 200'ün üzerinde ülkede 40 ayrı dilde yayınlanarak yüz milyonlarca seyirciye ulaşması bekleniyor.

Kaynak: DHA


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