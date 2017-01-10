Ersan Gülüm'den Beşiktaş açıklaması

10 Ocak 2017 16:17

Beşiktaş’tan Çin ekiplerinden Hebei China Fortune’ye transfer olan Ersan Adem Gülüm, siyah beyazlılar ile adının yeniden anılması üzerine açıklamalarda bulundu.

İşte Ersan Gülüm’ün açıklamaları:

"Beşiktaş'tan teklif gelmedi"

Türkiye'ye dönmek istediğini dile getiren Ersan Adem Gülüm; “Eşim, Çin’e uyum sağlayamadı. Bu nedenle ailemi de düşünmek zorundayım. Türkiye’ye dönmek istiyorum. Ama Beşiktaş’tan şu ana kadar kulübüme herhangi bir teklif gelmedi. Söyleyeceklerim bu kadar” İfadelerini kullandı.