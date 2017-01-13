Ersan Gülüm açıkladı: Beşiktaş'a geliyorum

13 Ocak 2017 17:04

Siyah-Beyazlılar'ın transfer listesinde yer alan Ersan Gülüm, Beşiktaş'a transferi konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Ersan Adem Gülüm'ün yaptığı açıklamalar:

"Ailemi özledim"

Yarım bıraktığı işi tamamlamaya geleceğini dile getiren Ersan Gülüm; "Bir maceradan sonra aileme geri dönüyorum. Ailemi özledim. Yarım bıraktığım bir işi tamamlamaya geliyorum" dedi.

"Beşiktaş'a bedava geliyorum"

Maaşının büyük bölümünü Çin ekibinin karşılayacağını belirten Gülüm; "Beşiktaş'a bedava geliyorum. Maaşımın da büyük bir bölümünü Çin Kulübü ödeyecek. Seviyorum sizleri, 1-2 güne görüşmek üzere" diyerek sözlerini tamamladı.