Ersan, Beşiktaş'a dönmek için 1 milyon Euro'dan vazgeçti

14 Ocak 2017 16:16

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in isteği sonunda gerçekleşti... siyah-beyazlılar 2 sezon önce devre arasında 7 milyon euro'ya Çin'e gönderdiği Ersan Gülüm'ü 3'te bir fiyatına geri aldı.

Beşiktaş, Ersan için Hebei'ye 2.3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Çin'de yılda 3 milyon euro kazanan Ersan Beşiktaş'a dönerek 6 milyon euro garanti parayı elinin tersiyle itmiş oldu. Beşiktaş'a yılda 1.5 milyon euro'ya imza atan Ersan'la 3.5 yıllık sözleşme yapılacak. Ersan bu süreçte 5 miyon euro cebine atacak.