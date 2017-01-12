Ersan Adem Gülüm Beşiktaş'ta

12 Ocak 2017 14:17

Ara transfer döneminde kadrosuna bir stoper katmayı hedefleyen Beşiktaş, Ersan Adem Gülüm'ü kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Beşiktaş'tan Çin'in Hebei China Fortune takımına 7 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan Ersan Adem Gülüm geri döndü. Eşinin Çin'in hayat şartlarına uyum sağlayamamasından dolayı Türkiye'ye geri dönmek istediğini açıklayan milli futbolcuya Siyah-beyazlılar talip olmuştu.

Olumlu geçen görüşmelerin ardından Beşiktaş, hem Ersan hem de Hebei China Fortune ile anlaşmaya vardı. Anlaşmanın kısa zaman içinde KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)'a açıklanması bekleniyor.

Kiralık mı, bonservisiyle mi?

24 maçta 2 gol atan Ersan'ın kiralık mı yoksa bonservisiyle mi Siyah Beyazlılar'a katılacağı ise henüz açıklanamadı. Doğan Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre ise oyuncu bonservisiyle birlikte eski takımına döndü.