10 Ocak 2017, Salı
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Eroğlu: Futbolun Robert Koleji'yiz

TÜRKİYE 1'inci Ligi takımı Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, futbol okulları yapılanmasından A Takım düzeyine kadar son derece sistemli ve programlı bir eğitim modeline sahip olduklarını belirterek, "Altınordu kulübü, futbolun Robert Koleji'dir" ifadesini kullandı.


10 Ocak 2017 13:43

Hüseyin Eroğlu, "6 yaşından itibaren ailemize katılan öğrencilerimizi sadece futbola değil, hayatın her alanına tam donanımlı bir şekilde hazırlıyor, onlara Avrupalı meslektaşları ile yarışabilecekleri imkanlar sağlıyoruz" dedi. Uluslararası turnuvalara katılmananın büyük önem taşıdığının altını çizen Hüseyin Eroğlu, şöyle devam etti:

"Ülkemizde özkaynak modelinin öncüsü olan Serpil Hamdi Tüzün hocamız, bir akvaryum balığının, okyanus canavarlarına karşı mücadele edemeyeceğini vurgulamıştı. Avrupalı futbolcular birer okyanus canavarı. Bu nedenle onlarla mücadele etmek gerekiyor. Milan, Porto ve Manchester City gibi rakiplerle oynadığımız uluslararası turnuvalar, bu gücü gençlerimize kazandırıyor."

Altınordu'da tüm yapının tempo, coşku, dayanıklılık, cesaret ve yardımlaşma üzerine kurulduğunu anlatan Hüseyin Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"A Takım düzeyinde bu modeli en üst seviyede uyguluyoruz. Bu nedenle aramıza sonradan veya geç katılan oyuncuların uyumu zaman alıyor. Türkiye 1'inci Ligi, güç dengelerinin çok farklı olduğu bir yarış. Bu yarışta her takım gibi bizim de avantaj ve dezavantajlarımız var. Biz, yukarıdaki saydığımız kriterlerimize sıkı sıkıya sarılıp iyi futbol oynayarak ilerliyoruz."

"HEFEFİN 5 PUAN GERİSİNDE KALDIK"

Ligde ilk yarıyı hedeflerinin sadece 5 puan gerisinde bitirdiklerini dile getiren Hüseyin Eroğlu, bu konuda da şöyle dedi:

"Son 4 haftaya kadar planımıza uygun gittik. Ancak son 4 maçta sadece 3 puan alınca biraz geride kaldık. Hedeflediğimiz 27 puana ulaşabilseydik, ilk 4 içinde yer bulacaktık. İkinci devre yoğun kış şartları ile birlikte çok zorlu maçlar oynayacağız. Forvet ve forvet arkası mevkilerinde transfere ihtiyacımız var. En kritik bu iki bölgeye oyuncu bulmak gerçekten zor."

Genç oyuncularının Antalya kampında iyi bir performans sergilediklerini de belirten Hüseyin Eroğlu, son olarak şunları söyledi:

"Onların ligde gösterecekleri başarı da bizim durumumuzu doğrudan etkileyecek. Çağlar Söyüncü ve Cengiz'i A takım seviyesine de böyle hazır şekilde çıkarmıştık. Şu anda Çağlar, Bundesliga'nın en iyi savunmacısı oldu. Cengiz de Süper Lig'de banko forma giyiyor. Onların arkasından gelen gençlerimizin de bu lige kısa sürede uyum sağlayacaklarına inanıyorum."

Kaynak: DHA


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