Erman Toroğlu'ndan flaş açıklamalar

16 Ocak 2017 20:50

Beşiktaş, konuk olduğu Osmanlıspor'u 2-0 yenerek şampiyonluk yarışında önemli bir virajı kayıpsız dönmeyi başardı. Karşılaşmayı A Spor'da değerlendiren Erman Toroğlu, siyah beyazlı takımdaki bazı futbolcuları ağır dille eleştirdi.

Yeni transfer Babel için, "Sanki Beşiktaş'ı aşı tutacak gibi geldi bana. Kasımpaşa'dakine bakmayın, Beşiktaş'ta farklı olur" diyen Toroğlu, Talisca'nın üst düzey futbolcular klasında bir gol attığını söyledi. Erman Toroğlu, konuşmasının devamında Quaresma, Cenk Tosun ve hakemlere ağır eleştirilerde bulundu:

"QUARESMA'YA AKLIM SIRRIM ERMİYOR"

"Tutturmuşlar bir Quaresma! Ne büyük topçu, muazzam adam. Tamam da parasıyla oynuyor. Bu Quaresma'ya benim aklım sırrım ermiyor. Hiç pozisyon yokken öyle bir sarı kart gördü ki. Sarı buçukluk bir pozisyon. Kırmızı da verilebilir. Adam duruyor duruyor dank diye bir şey yapıyor. Normal bir oyuncu değil. Yahu arkadaş, Şenol Güneş seni devre arasında oyundan almayarak kıyak yaptı. Şenol seni oyundan alıp iyilik yapıyor, sen eldiveni çıkartıp atıyorsun. Ayıp ya! Teknik direktörüne hakaret ediyorsun. Arkadaş, hakemin biri bunu Trabzon maçında atmadı, ondan sonra hakem seminerinde bu pozisyon olay oldu.

"HAKEMLER SARI KARTI KREDİ KARTI GİBİ KULLANIYOR!"

Hakemlere devre arası seminerinde şunu söylemişler; 'Sarı kartlar tamam da, ikinci sarıdan kırmızıları gösterirken dikkat edin. Kırmızılar sağlam olsun.' Halbuki yanlış. Tam tersi olmalı. İkinci değil, birinci sarı kartın sağlam olacak. Bizde ise hakemler birinci sarı kartı kredi kartı gibi kullanıyorlar! Ondan sonra da ikinci sarı kartı gösterme zamanı gelince 'ben şimdi kırmızıyı nasıl göstereceğim' diye düşünüyorlar. Halbuki ilk sarıyı sağlam göstermiş olsa ikincide öyle zorlanmayacak.

"CENK TOSUN, SEN BEŞİKTAŞ'IN TOPÇUSU DEĞİLSİN!"

Cenk Tosun bugüne kadar kaç tane gol attı? 11 tane. Bunların 5'i penaltıdan. O Cenk, skor 1-1 iken yanında bomboş durumda arkadaşı olmasına rağmen topu kaleye vurdu. Ama o top dağlara taşlara değil taca gitti! O top dönse Osmanlıspor iki tane gol atsa ne yaparsın! Arkadaş, versene arkadaşına ya, ver ya! Ver, 2-0 olsun. Ondan sonra bana 90+2'de gol atıyorsun. Sen Beşiktaş'ın topçusu değilsin.