25 Aralık 2016 21:15

Spor Toto Basketbol Ligi'nin 12. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Galatasaray Odeabank'ı konuk etti. Tanyisonu yüksek bir havada geçen ve son çeyrekte yarıda kalan maçı Karşıyaka 78-72 kazandı. Hakemler sahaya atılan yabancı maddeler ve Ergin Ataman'a yapılan küfürlü tezahürat nedeniyle 3 kez anons yaptırarak son periyotta soyunma odasına gitti. Maç 15 dakika duraksama ile tamamlanabildi.

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman maçta herhangi bir provokasyon olmamasına rağmen küfür ve hakaret yediğini, bu nedenle basın toplantısına gelmek istemediğini ancak kulübünün gereksiz yere ceza almaması için geldiğini vurguladı.

Maçın başında taraftarların "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" diye bağırdığını hatırlatan Ataman, "Mustafa Kemal’in askerleriyiz diyen 5 bin kişi şunu unutmasın, Atatürk önce ahlak demiş. Önce ahlaklı olsunlar sonra gelip maç izlesinler." ifadelerini kullandı.

Pınar Karşıyaka cephesi

Pınar Karşıyaka’nın başantrenörü Nenad Markovic ise, "Bence maçın önemli anı geriye düştüğümüzde bile oyuna dönmeyi başarmamız oldu." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Markovic, sert bir maç oynadıklarını söyledi.

Rakiplerinin önemli oyuncularının eksik olduğuna dikkati çeken Markovic, "Biz de uzun süredir aynı problemlerle boğuşuyoruz. Ama öyle durumlarda takımlar daha çok birlik olup, daha büyük performans ortaya koyarlar. Bence maçın önemli anı geri düştüğümüzde bile oyuna geri dönmeyi başarmamız oldu. Galatasaray kazansa bile onlar için hak edilmiş olacaktı." diye konuştu.

Michael Green de önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Bizim için çok iyi bir galibiyetti. Ayrıca benim için çok büyük anlamı var, ligdeki ilk galibiyetim oldu. Bu maç potansiyelimizi gösterdik." değerlendirmesini yaptı.