14 Ocak 2017, Cumartesi
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Ergin Ataman: “Euroleague’de fazla bir iddiamız yok”

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Final-four potasındaki takımlardan puan olarak çok geride kaldıklarını söyleyerek, “Euroleague’de çok fazla bir iddiamız yok. Ama yolumuza devam edip bundan sonraki her maça kazanmak için çıkacağız” dedi.


14 Ocak 2017 01:16

THY Euroleague’in 17. haftasında Galatasaray Odeabank, evinde ağırladığı Zalgiris Kaunas’ı 87-79 mağlup etti. Maçın ardından Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özellikle oyun kurucu pozisyonunda Fitipaldo geldikten sonra daha dengeli oynamaya başladıklarını dile getiren Ergin Ataman, “Bundan önce kaybettiğimiz Anadolu Efes maçlarına baktığımızda o zamanda iyi oynamıştık. Ama karşılaşmayı son anlarda kaybettik. Bu akşam bu iyi oyunu bütün maça yaydık. Rotasyonu genişletmemiz daha çok oynayan oyuncuların diri kalmasını sağladı. Bu akşam iyi basketbol oynadık. Sadece ribaundlarda sıkıntı çektik. Ona rağmen tehlikeli bir takımı yenmeyi başardık. Euroleague’de çok fazla bir iddiamız yok. Final-four potasındaki takımlara baktığımızda 8 galibiyetleri var. Bizim ise bu maçla 5 galibiyetimiz oldu. Ama yolumuza devam edeceğiz. Biz her maça kazanmak için çıkacağız. Bundan sonra ne olacak hep beraber göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Milli takım hakkında gelen bir soruya ise Ataman, “Milli takım konusunda konuşmak istemiyorum. Aslında konuşacağım çok şey var ama daha sonra konuşacağım” diye cevap verdi.

Etiket: Galatasaray, Ergin Ataman


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