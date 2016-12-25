25 Aralık 2016 21:22

Galatasaraylı Eren Derdiyok, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Derdiyok şunları söyledi:

"Aldığımız puan bizim için çok önemliydi. Takım adına oynadığımız futbol iyiydi. Ofansif olarak hareketliydik. Pozisyon da verdik, bunu da unutmamak lazım.

Geçmişte ciddi puanlar kaybettik. Onları da kazanabilseydik durum çok daha farklı olacaktı.

Galatasaray'la beraber çok iyi bir başlangıç yakaladım. Biraz da düşüş oldu maalesef. Hocalarımla hep iletişim halinde olup hatalarımı düzeltmek istiyorum. Galatasaray'a gittikçe adapte oluyorum."