Engin İpekoğlu'dan Nduka açıklaması

18 Ocak 2017 18:21

Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, Mersin İdmanyurdu ile oynanan maçta 3 puan alamadıkları için üzgün olduğunu belirtti.

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, Adana Demirspor Aytaç Durak Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. İlk yarının son maçı olarak değerlendirdiği Mersin İdman Yurdu maçında 3 puan alamadıkları için üzgün olduğunu söyleyen İpekoğlu, Samsunspor maçında galip gelip taraftarlarını sevindirmek istediklerini söyledi.

Teknik Direktör İpekoğlu, her iki takımın da kazanabilecek tempoda maç oynadığını ifade ederek, “İkinci yarının ilk maçında 3 puanla başlayamadık. İlk yarının son maçı da diyebiliriz. Her iki takım da kazanabilecek kadar tempolu oynadı. Değerlendirmede sıkıntımız var her zaman ki gibi maalesef. Ama bu hafta oynayacağımız Samsunspor maçında özlediğimiz 3 puanı almaya çalışacağız. Zor bir maç olacak. Samsunspor transfer yasağını kaldırdıktan sonra yapmış olduğu transferlerle oldukça güçlendi. Onun için yapacak bir şey yok. Bizde elimizdeki kadroyla en iyisi için çabalayacağız” diye konuştu.

“10 bin kişinin statta olması çok önemli”

Mersin İdmanyurdu maçında stada gelen 10 bin seyircinin büyük bir rakam olduğunu kaydeden İpekoğlu, “Mersin maçında yaklaşık 10 bin seyircinin statta olması çok önemli. Büyük takımların maçlarında 3-5 bin taraftar varken bizde 10 bin kişinin olması sevindirici. Onlara da 3 puanı hediye edemememiz bizleri üzüyor. Umuyoruz ki bu hafta stada gelen taraftarlarımıza 3 puanı hediye ederiz” dedi.

“Nduka’ya 2,5 yıllık sözleşme yapamayız”

Nduka Ozokwo transferi konusuna da değinen Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Nduka ile ilgili başkanımız Pazartesi günü akşamı geleceğini söylemişti. Bende maçtan sonra ki basın toplantısında söyledim. Hiçbir problem yoktu ama son anda kulübü kiralık vermeyi reddetti. Orada yaklaşık 2,5 yıllık sözleşmesi olan bir oyuncu arkadaşımız. Kulübü de son anda göndermem dedi. Haklı olarak Nduka da ben gelirim ama 2,5 yıllık sözleşme yaparsanız diyor. Bizde Nduka’ya 2,5 yıllık sözleşme yapamayız. Nduka’nın almış olduğu rakam çok ciddi bir rakam. Ona o parayı verme lüksümüz olamaz.”