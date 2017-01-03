03 Ocak 2017 01:16

Trabzonspor yönetimi içinde gerilim bitmiyor... Ersun Yanal'ın gönderilmesini isteyen yöneticiler bu kez Fenerbahçe ile yapılan Mehmet Ekici görüşmeleri yüzünden Başkan Muharrem Usta'ya cephe almış durumda.

Bu isimlerin başını çeken Gökhan Saral, Ekici'nin transferi için Başkan Muharrem Usta'nın Ali Yıldırım'la görüşmesine sert tepki gösterdi. Saral, Başkan Usta'ya ''3 kuruş para kazanacağız diye Fenerbahçe ile görüşmemelisiniz'' çıkışını yaptı.

Bir başka yönetici ise, ''sezon başında Trabzon'a gelmek yerine Fenerbahçe'yi seçen Aatıf'ın transfer edilmesine onay vermiyorum'' çıkışı yaptı.

Başkan Usta ise Ali Yıldırım'ın Trabzonlu olan Levent Nazifoğlu ve Ahmet Nur Çebi'nin aksine kendileri ile görüşmeden Mehmet'in babası Hacı Ekici ile görüşmeyi reddettiğini ve en etik Fenerbahçe'nin davrandığını anlatmaya çalıştı.