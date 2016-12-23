''En az 5-6 takviye yapmamız şart''

23 Aralık 2016 22:03

Beraber çalışma imkanı bulamadık

"Gaziantep’e gittiğim günden beri sıkıntılar yaşadık. Haftasonu, Rize maçında kötü bir zemin ve kötü bir oyunla kaybettik. Kupada Kırklareli maçı oynadık bu maçta da istediklerimizi ortaya koyma anlamında sıkıntı yaşadık. İstanbul’a erken gelelim, daha iyi bir çalışma ortamı bulalım istedik ancak bunu da yapamadık. Adana’dan gelmek istedik ancak yolda mahsur kaldık. Aksilikler peşimizi bırakmadı tam 6 saatte geldik Gaziantep’ten Adana’ya..."

Beşiktaş karşısında kendimize güvenmemiz gerekiyor

"Takımın içindeki mevcut durumu da konuşmamız gerekiyor. Herkes acaba G.Birliği’ndeki başarıyı yakalar mı diye düşünüyor? Fakat kadromuzda sıkıntılar olduğunu da söylemem gerekir. Beşiktaş, Arena’da her takım önünde favoridir. Hele bizim gibi sıkıntılı bir ekip önünde bu gayet doğal.. Beşiktaş’a karşı oynamak kolay değil. Her ne kadar yıpranan bir takım da olsa bireysel anlamda kaliteli isimlere sahip. İnanacağız, kendimize güveneceğiz tamam Beşiktaş’ın ne yapacağı önemli ama benim takımımın ne yaptığı da önemli."

En az 5-6 takviye şart! Başkan bana söz verdi

"Her zaman oynamaya çalışırsanız başarılı olamazsanız çok gol yersiniz. Zaten şu anda da ligin en çok gol yiyen takımlarından biri Gaziantepspor. Bunu değiştirmemiz gerekiyor ve çalışacağız. Oyuncularımıza hatalarını düzeltmek için inandığımızı belirtiyoruz. En az 5-6 takviye yapmamız gerekiyor! Zaten başkandan da bunun sözünü alarak bu görevi kabul ettim. Şu andaki görüntü mentalite anlamında takımda bir sıkıntı olduğu doğru. Toplantılar yapıyoruz, oyuncularla konuşuyoruz.. Onlara güvenimizi belirtiyoruz. Bu görevi kabul ettik, mücadelenin içinde olacaksak hep beraber olacağız. Bu sadece İbrahim Üzülmez’le olacak iş değil, beraber, birlikte mücadele edeceğiz!"

İrfan Can transferinde bizim oluşturduğumuz sistemin faydası büyük

"İrfan Can transferinde de bizim oluşturduğumuz sistemin faydası var. Nerede ne yapacağını, nerede duracağını bilen bir takım var. Gençlerbirliği şimdi bu oluşturduğumuz sistemle devam ediyor. Hiç kredimiz kalmadı, 11 puanlı bir takımdan bahsediyoruz. Futbol iki yönlü bir oyundur biz oynayalım evet, ama top rakibe geçtiğinde ne yapacağını bilmeyen bir takım var maalesef... Antalya’da bunu yerleştirebilen isimlerle devre arasından sonra devam edeceğiz. Çıkayım idmana, duşumu alayım ve gideyim diyen arkadaşlarla yolumuzu ayıracağız. İkinci yarıyla beraber bir seri yakalamamız gerekiyor... Kasımpaşa Kemal Hoca ile, Rizespor Hikmet Hoca ile bir hava yakaladı. Bizim de burada olmamız gerekiyor... Yapacağız, biz inanıyoruz! Gaziantepspor camiası bu ülkenin en büyük camialardan biridir. Olması gerektiği gibi oynayacağız."

İnönü'de bizimle beraber depar atan taraflarlar vardı

"Şu an başına buyruk oynayan arkadaşlarımız var. Başta stoper olmak üzere 5-6 takviyeye ihtiyacımız var. Top rakibe geçtiğinde de mücadele etmemiz gerekiyor. Arkadaşlara bunları anlatmaya çalışıyoruz. Dünkü şehitlere saygı maçında Arena’ya ilk defa gittim, müthiş bir ambians var! İnönü Stadı’nın havasını özlesem de Arena da çok farklı. Kapalının önünde bizimle depar atan taraftar vardı. Coşkulu bir grup olduğu zaman, Beşiktaş daha ileriye gidecektir."

Beşiktaş ne olursa olsun iyi takım

"Şampiyonlar Ligi’nden kaynaklanan bir düşüş olsa da Quaresma gibi, Cenk gibi, Aboubakar ve Oğuzhan gibi isimleri var. 1 ve 2. bölgede açıklarımızı iyi kapatmalıyız. Rahat bıraktığınız zaman da Aboubakar gibi golcü bir isim var. Etkili kontraataklarla yakaladığımız pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyor. Ancak bizim içimizde çok idman yapamadık uzak oynamaması gerektiğini, yakın oynamamız gerektiğini söyledik anlattık."

Gaziantepspor'u ayağa kaldıracağız

Gaziantepspor, bu ülkenin en önemli takımlarından biri... Başta ben olmak üzere Preko'lar, Erhan Albayrak'lar, İsmail Köybaşı gibi isimler çıktı buradan. Yeni stadı da ziyaret ettim, harika bir atmosfer var. Artık şehrin ve taraftar gruplarının takıma sahip çıkması gerekiyor. Hep birlikte özlenen Gaziantepspor'u izletmeliyiz.