Emre Belözoğlu: Biz olmazsak Fenerbahçe şampiyon olsun

29 Aralık 2016 23:57

Başakşehir Kaptanı Emre Belözoğlu, “Başakşehir olamazsa gönlümden Fenerbahçe’nin şampiyon olması geçer” dedi. Yüzde Yüz Futbol programında bir araya gelen Arda Turan, Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu, şampiyonluk konusundaki fikirlerini söylediler.

Emre Belözoğlu, “Biz maçlara çok iyi hazırlanıyoruz. Süper Lig’deki en iyi takım, bizim karşımızda kolay maç kazanamaz. Şampiyon olmak istiyoruz ama biz şampiyon olmazsak gönlümden Fenerbahçe’nin şampiyon olması geçer” dedi.

MİLLİ TAKIMDAN DAVET BEKLİYOR

Milli takımdan davet beklediğini ifade eden Emre, “Her Türk futbolcu gibi Milli Takım’dan ben de davet bekliyorum. İhtiyaç olursa, hoca çağırır zaten. Bir sene daha futbol oynamak istiyorum. Sonrasında ailemle beraber karar vereceğim.” diye konuştu.

Burak Yılmaz ise, “Galatasaray’ın zor bir fikstürü var, Fenerbahçe çıkışta. 5 puan fark çok bir fark değil” ifadesini kullandı.

Arda Turan, Galatasaray’ın da yarışın içinde olacağını ifade ederek, “Galatasaray ilk maçlarını kayıpsız atlatırsa, şampiyonluğa gidecek forma ağırlığına sahip. Gönül ister ki Galatasaray şampiyon olsun. Üç büyük takımın da puan kaybedeceğini düşünüyorum. Başakehir bölye devam ederse sonuca gidebilir. Öte yandan Beşitaş’ın da daha çözüme giden ayakları var. Zor bir lig olacak” diye konuştu.