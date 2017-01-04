Emmanuel Mas ve Joao Pereira'ya övgü dolu sözler!

04 Ocak 2017 01:24

Trabzonspor'un yeni transferi Joao Pereira ile ilgili Portekiz’in Publico gazetesinden Matheus’un değerlendirmesi:

Pek çokları ona "Portekizli Garrincha"der. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından birine benzetilmesinin nedeni ise Lizbon'un en belalı semtlerinden Casal Ventoso'da büyümesine rağmen, yeteneği, sıra dışı tekniği, dripling yeteneği ve milimetrik ortalarıyla öne çıkması. Oldukça hızlı olması, sağ kanadı koridor gibi kullanması ve takımına hücumda sürekli yardım etmesi de Pereira'yı yine ön plana çıkaran özelliklerdir.

Mas ile ilgili Arjantin'den ilk değerlendirmeler

Trabzonspor'un yeni transferi Emanuel Mas için Ole gazetesinden Diego Paulich'in yorumu: Jimmy'nin savunma oyuncusu olarak transfer edildiğini biliyorum. Ama daha çok hücum yönleriyle dikkat çekecek. Hızı var. Özellikle direnci ve uzun süre oyundan düşmemesi dikkatinizi çekecek. Takımının gol şansları yakalaması için pek çok deneme yapacak. Oyun içindeki en büyük özellikleri; nasıl ki hücuma gidiyorsa aynı şekilde geride gelmesi...

Joao Pereira kimdir?

Trabzonspor'un transferdeki son dakika bombası Joao Pereira üst düzey takımlarda oynadı. Kariyerine Portekiz'in Benfica ekibinde başlayan ve sağ bek mevkiinde görev yapan Pereira'nın sonraki durağı Gil Vicente oldu.

Joao Pereira, Gil Vicente'de kiralık olarak forma giydikten sonra ülkenin önde gelen takımlarından olan Braga'da forma giydi. Deneyimli sağ bek 2007-2009 yılları arasında Braga'da düzenli olarak forma giydi.

Başarılı performansı sonrası Sporting Lizbon'a 2009 yazında transfer oldu. 3 sezon Lizbon ekibinde düzenli olarak görev yapan Joao Pereira, Portekiz Milli Takımı'nda da şans bulmaya devam etti. Pereira 2012-2014 arasında İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'da kariyerine devam ettikten sonra 2014-2015'te kısa bir süre Almanya'da Hannover forması giydi. Pereira, 2015 yazında ise Sporting Lizbon'a geri dönmüştü.

EURO 2012'de milli takım formasında 5 maçta da 90 dakika oynayan Pereira, milli takımının en iyi isimlerinden biri olarak ön plana çıktı. Joao, Portekiz'in EURO 2016 kadrosunda de yer buldu.

32 yaşındaki Joao Pereira, 1.72 boyunda ve 70 kilo ağırlığında. Pereira, bugüne dek 40 kez Portekiz A Milli Takımı'nda forma giydi.

Emmanuel Mas kimdir?

Arjantin'de San Lorenzo takımında forma giyen 27 yaşındaki sol bek oyuncusu Emmanuel Mas'ın sözleşme bitiş tarihi 2017.

1.83 boyunda ve sol ayağını kullanan Emmanuel Mas, San Martin takımının altyapısında yetişti. Bu takımda geçirdiği 5 yılın ardından 2013 yılında San Lorenzo'ya transfer oldu.

Emmanuel Mas, bu sezon 11 maça çıktı ve 1 gol atıp, 1 asist gerçekleştirdi.