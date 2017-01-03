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Emmanuel Mas İstanbul'da

Trabzonspor'un Arjantin’in San Lorenzo takımından transfer ettiği 28 yaşındaki Emmanuel Mas, ''Türkiye’ye büyük hedefler için geldim'' dedi...


03 Ocak 2017 02:16


Trabzonspor, ilk transferini Pazartesi gece yarısı Türkiye'ye getirdi. Uzun süren görüşmelerin ardından prensip anlaşmasına varılan Arjantinli sol bek Emmanuel Mas, Pazartesi gecesi İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi.

Arjantin'in San Lorenzo takımından transfer edilen 28 yaşındaki tecrübeli futbolcu Emmanuel Mas, iddialı açıklamalar yaptı.

San Lorenzo formasıyla bir kez Libertadores Kupası'nı (Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi) kazanan Mas, ''Türkiye'ye büyük bir sıçrama yapmak için geldim" ifadesini kullandı. Atatürk Havalimanı'nda bir Arjantin televizyonuna İspanyolca açıklamalar yapan Mas, "Benim için iyi bir tercih olduğunu düşünüyorum" dedi...

Transferde Colman etkisi

Bu arada Arjantin'de konuşan Emmanuel Mas, ''Türkiye sıçrama yapmam açısından iyi bir seçenek. Eski Trabzonsporlu Gustavo Colman ile buraya gelme konusunda görüşmelerde bulundum'' şeklinde konuştu.

Emmanuel Mas kimdir?

Arjantin'de San Lorenzo takımında forma giyen 27 yaşındaki sol bek oyuncusu Emmanuel Mas'ın sözleşme bitiş tarihi 2017.

1.83 boyunda ve sol ayağını kullanan Emmanuel Mas, San Martin takımının altyapısında yetişti. Bu takımda geçirdiği 5 yılın ardından 2013 yılında San Lorenzo'ya transfer oldu.

Emmanuel Mas, bu sezon 11 maça çıktı ve 1 gol atıp, 1 asist gerçekleştirdi.

 

Kaynak: Fotospor

Etiket: emmanuel mas, trabzonspor



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