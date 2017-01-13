13 Ocak 2017, Cuma
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Emmanuel Adebayor'a Galatasaray'dan transfer teklifi

Trabzonspor'un transferinden vazgeçtiği Emmanuel Adebayor'a bu kez Galatasaray talip oldu.


13 Ocak 2017 01:11

Lukas Podolski'nin takımdan ayrılmayı reddetmesi üzerine forvet ve stoper transferini en düşük bütçeyle gerçekleştirmek zorunda kalan Galatasaray yönetimi gözünü sürpriz bir isme dikti... uzun süredir kendisine kulüp arayan Togolu efsane oyuncu Emmanuel Adebayor. Menajerler tarafından yaklaşık 1 ay önce Trabzonspor'a da önerilen fakat Ersun Yanal'ın veto ettiği golcü oyuncu yönetimin masasına geldi. Taraftar tepkisinin dillendirildiği yönetim kurulu toplantısında Özbek'in, "Drogba, Çin'den gelmişti. Eto'o bitti deniyordu. İkisi de Türkiye'de yeniden doğdu. Adebayor'da da aynı patlama olabilir bu riske değer. Adebayor henüz 32 yaşında" konuşması yaptı. Adebayor'un menajeri ile temas kurulup 1.5 yıllık teklif yapılması prensip kararı alındı.

Emmanuel Adebayor kimdir?

32 yaşındaki oyuncu kariyerinin neredeyse tamamını İngiltere Premier Lig'de geçirdi. Togolu golcü 63 kez milli takım forması giydi ve 29 gol attı. Kariyerinin en parlak dönemini Arsenal'de geçiren 1.92 cm. boyundaki dev golcü, 2009 yılında 29 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Arsenal'den Manchester City'ye transfer oldu. Monaco, C.Palace, Real Madrid, Tottenham, forma giydiği diğer takımlar. Premier Lig'de 242 resmi maçta 97 gol attı, 44 asist yaptı.

 

Kaynak: Fotospor

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