03 Ocak 2017 00:24

Emmanuel Emenike'ye bir türlü talip bulamayan Fenerbahçe'nin son umudu Aykut Kocaman...

Şimdiye kadar sadece Karabükspor'dan kiralama teklif alan Nijeryalı oyuncu Emenike için Kocaman'ın Konyaspor yönetiminin elini cebine attırması bekleniyor. Elini öpecek kadar saygı duyduğu Kocaman'ın istemesi durumunda Konyaspor'a gitmeye sıcak bakan Emenike için tecrübeli teknik adamın herhangi bir hamle yapmadığı ise gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'den 2.5 milyon Euro kazanan Emenike bu rakamı garanti altına almadan ayrılmayı düşünmüyor.