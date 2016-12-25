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Emenike için Trabzonspor sürprizi

Trabzonspor'da gündeme gelen son isim Ersun Yanal'ın önerisiyle Emenike oldu.


25 Aralık 2016 11:29


Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal'ın transferdeki gözdeleri Türkiye'yi ve Türk futbolunu bilen bordo-mavili formayı sırtına geçirdiği anda sıkıntı çekmeyecek isimler. Bu yönde oyuncu arayışlarına devam edilirken, gündeme sürpriz bir isim geldi.

 

Ersun Yanal döneminde Fenerbahçe'nin şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Emmanuel Emenike. Tecrübeli teknik adamın Nijeryalı golcü konusunda Başkan Muharrem Usta ile bir görüşme yaptığı ve "Fenerbahçe onu kullanmıyor. Anlamıyor. Alabilirsek, hem bizim, hem Fenerbahçe, hem de Emenike için iyi olacaktır" sözlerini kullandığı bildirildi.

Usta'nın Fenerbahçeli yöneticileri şehirde ağırlayacağı ve onurlarına bir yemek vereceği burada Emenike için bir teklif yapacağı iddiaları ise kulaktan kulağa dolaşmaya başladı.

Emmanuel Emenike bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 10 maça çıktı ve 3 gol attı. Emenike ayrıca 1 de asist yaparken, 629 dakika sahada kaldı. Nijeryalı, toplamda ise 20 maçta 7 gol, 4 asiste imzasını koydu.

Kaynak: Fotospor

Etiket: emenike, trabzonspor



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